ULUSKON'dan Arap Ligi Türkiye Başkanına ziyaret Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Arap Ligi Türkiye Başkanı Faleh Majad Mutairi'yi ziyaret etti.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Arap Ligi Türkiye Başkanı Faleh Majad Mutairi'yi ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Arap Birliği ile çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi. Arap Ligi ile uzun zamandır Ortadoğu Barışı ve Filistin konularında çalışmalar yaptıklarının altını çizen Nezaket Emine Atasoy, bu işbirliğinin devam edeceğini vurguladı. Arap Ligi Türkiye Başkanı Faleh Majad Mutairi'yi ise, Nezaket Emine Atasoy'a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Üye ülkelerin ekonomisine ve Orta doğu barışına olan katkılarından dolayı duyduğu memnuniyeti iletti. İkili birlikte konferanslar yapma kararı aldı.

Verilen hediyelerin ardından toplantı sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA