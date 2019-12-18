ULUSKON, Bişkek Sanayi ve Ticaret Odası ile anlaşma imzaladı

18.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:56

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) ile Bişkek Sanayi ve Ticaret Odası arasında işbirliği anlaşması yapıldı.



Anlaşma ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ile Bişkek Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Marat Sharshekeev tarafından imzalandı. Nezaket Emine Atasoy Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dış ticaret rakamlarının büyütmek istediklerini söyledi. Ticaretin karşılıklı geliştirilmesi gerektiğini belirten Atasoy, "Kırgızistan mevzuatı, hızla uluslararası normlara uyumlu hale getiriliyor. her türlü inşaat malzemesi, gelinlik, abiye giyim ve hidroelektrik alanında çok büyük potansiyel var" dedi.



Coğrafi yakınlığı sebebiyle Çin'in, Kırgızistan'la ticarette Türkiye'ye göre daha avantajlı olduğunu ancak başta gelinlik ve abiye olmak üzere tekstil alanında Türkiye'nin kalitesinin göze çarptığını ifade eden Nezaket Emine Atasoy, "Bu konudaki avantajımızın değerlendirilmesi gerekiyor. Kırgızistan'da peşin ödemeyle ticaret yapılması da riski azaltıyor. Bu, iş adamlarını teşvik edici bir unsur olmuştur. ULUSKON tarafından düzenlenen Kırgızistan programı son derece verimli geçti. Türkiye ve Kırgızistan arasındaki her sektörde iş birliğini arttırmayı hedefliyoruz. Vizenin kalkması, ticaretin geliştirilmesi açısından memnuniyet verici bir gelişmedir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA