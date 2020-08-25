ULUSKON Başkanı Atasoy: "Zafer, inananlarındır" Karadeniz'de doğalgaz bulunması ile ilgili açıklamalarda bulunan ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, "Bir tarih daha yazıldı.

Karadeniz'de doğalgaz bulunması ile ilgili açıklamalarda bulunan ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, "Bir tarih daha yazıldı. Zafer, inananlarındır" dedi.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Cumhur Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de Nezaket Emine Atasoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklaması sonrasında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Keşfedilen doğal gazın önemine vurgu yapan Atasoy, bulunan doğal gazın Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Bulunan gazın Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında büyük rol oynayacağını ifade eden Atasoy, bulunan doğal gazla bir tarih yazıldığını vurguladı.

Bulunan doğal gazın Türkiye için önemli olduğunu ifade eden ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, "Bir tarih daha yazıldı. Zafer, inananlarındır. İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra çıkarır. Mesela doğalgazın miktarı değil, azimle çalışmanın, inancın göstergesidir. Türkiye'nin gücünün göstergesidir. Emeği geçenlere minnetarız. Milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA