HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

ULUSKON Başkanı Atasoy; "Sağlık ve tarım sektörü önem kazandı"

Uluslararsı Yatırım ve İs Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON ) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türkiye'nin pandemi sürecini Avrupa ülkelerine göre daha hafif geçirdiğini vurgulayarak, "İhracat ürünlerinde markalaşmaya önem verirsek 2021 de yüzde 6'lık büyüme ön görüyorum" dedi.

ULUSKON Başkanı Atasoy;
17.07.2020 11:10 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:13

Uluslararsı Yatırım ve İs Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON ) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türkiye'nin pandemi sürecini Avrupa ülkelerine göre daha hafif geçirdiğini vurgulayarak, "İhracat ürünlerinde markalaşmaya önem verirsek 2021 de yüzde 6'lık büyüme ön görüyorum" dedi.

Salgın döneminde Türkiye'de sağlık ve tarım sektörü başta olmak üzere birçok sektörün öne çıktığını dile getiren Nezaket Emine Atasoy, korona virüsün ekonomiye etkilerini değerlendirdi. Salgınından dünya ve Türkiye ekonomisinin etkilendiğine dikkat çeken Nezaket Emine Atasoy, şirketlerin uzaktan çalışma metodunda başarılı olduğunu söyledi. Atasoy, "Türkiye buna hazırdı. Gençler evden çalışmaya daha hızlı adapte oldu. Kaynak ve katma değer katan sektörler Türkiye'nin geleceğine yön verecektir. Bu yılı yüzde 1'lik büyümeyle kapatırız. 2021'de herhangi bir felaket olmazsa yüzde 5-6'lık büyüme bekliyorum. Çünkü Türkiye'nin sanayi alt yapısı var, avantajımız var. Almanya'dan Çin'e kadar özel sektörün en büyük olduğu ülkelerden biriyiz. İhraç ettiğimiz ürünlerde markalaşmaya gittik, turizm gelirlerinde de ben seneye artış bekliyorum" dedi.

Sağlık ve tarım sektörü önem kazandı

Korona virüsün etkisiyle belli sektörlerde işlerin yavaşladığını söyleyen Atasoy, şirketler için açıklanan destek paketlerinin hareketliliğin sağlanması için önemli olduğunu dile getirdi. Normalleşme sürecine geçilmesiyle üretimin artacağına vurgu yapan Atasoy, "Avrupa ülkeleri de yavaş yavaş normalleştiği için ihracat tekrar canlanacaktır. Sağlık ve tarım sektörleri ön plana çıkacaktır. Özellikle organik tarım önem kazanacak. Salgın döneminde siber güvenlik ve dijitalleşme de dikkat çeken sektörlerin başında geliyor. Tabi bu süreçten ulaşım sektörü, kafe ve restoran grubu olumsuz etkilendi. Toparlanmak zaman alacaktır. Yaz geldi, iç turizmde hareketlenme olabilir ama insanlar genelde tatil bölgelerinde ev kiralamayı tercih ediyor. Tatil köylerinin talep alması ağustos ayını bulacaktır" diye konuştu.

Kredi destek paketleri gerekliydi

Açıklanan kredi destek paketlerinin çok yerinde ve gerekli olduğunu söyleyen Atasoy; şöyle konuştu:

"Kamu bankaları kampanyayı başlattı, özel bankalar da kredi destek paketlerini hayata geçirmelidir. Döviz kurlarını aşağı çekmek için ülkeye yabancı yatırımcı getirmeliyiz. Yabancı yatırımcıyı hukuki açıdan iç düzenlemeleri yaparak güvenceye almalıyız, risk ortamı olmamalı. Yabancı yatırımcı Türkiye'de 1 haftada şirket kuruyor ama mahkemelik olduğu zaman davalar 20-30 yıl sürüyor, düzenleme şart" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 3. Sayfa
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı Dünya
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin Güncel
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı 3. Sayfa
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada...
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı Güncel
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü 3. Sayfa
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında beklendiğini söyledi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında beklendiğini söyledi
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Dün akşam İzmir'de meydana gelen depremde korkan bir kişi 7. kattan atladı
Dün akşam İzmir'de meydana gelen depremde korkan bir kişi 7. kattan atladı
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Erkan Akçay Fatih Sultan Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Defne Samyeli
Spor Adem Büyük Okan Buruk Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Tbmm Adana Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: ULUSKON Başkanı Atasoy; "Sağlık ve tarım sektörü önem kazandı" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 11:15:05. #1.14#
title