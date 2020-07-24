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ULUSKON Başkanı Atasoy: "Petrol aramaları Türkiye'nin büyümesine ivme kazandıracaktır"

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, petrol arama çalışmalarına destek verdiklerini belirterek; "Petrol aramaları Türkiye'nin büyümesine ivme kazandıracaktır" dedi.

ULUSKON Başkanı Atasoy:
24.07.2020 14:13 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:17

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, petrol arama çalışmalarına destek verdiklerini belirterek; "Petrol aramaları Türkiye'nin büyümesine ivme kazandıracaktır" dedi.

ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, milli enerji ve maden politikası kapsamında en önemli politik ve de stratejik hedeflerden birinin daha çok yerli kaynak kullanarak Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtarmak olduğunu söyledi. Denizlerdeki hidrokarbon aramalarına son yıllarda ağırlık verilmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Atasoy, "5-6 yıl önce 'Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Gemisi' ile başlandı. Daha sonra filoya MTA'nın 'Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi' katıldı. 'Fatih', 'Yavuz' ve bu yıl da 'Kanuni' ismini verdiğimiz üçüncü derin deniz sondaj gemimizle filomuzu genişlettik. 2 sismik araştırma gemimiz, 3 de derin sondaj gemimizle teknik kapasitemizi artırdık. Bugüne kadar hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bize vermiş olduğu alanlarda hem de kendi alanlarımızda keşif amaçlı 6 sondaj yaptık. 7'ncisi de şu anda adanın batısında devam ediyor. Sismik araştırma dönemi bitti. Keşif amaçlı sondaj sürecindeyiz. Ekonomik bir keşif yakaladığımızda o sahada üretim amaçlı başka kuyular da açacağız. Sonrasında platformun yapılması ve boru hattıyla en yakın karaya nakli gerekiyor. Bunlar uzun zaman gerektiren işler. Biraz sabırlı olmayı gerektiriyor. Bizim öteden beri söylediğimiz şey 'Varsa, mutlaka bulacağız" diye konuştu.

Nezaket Emine Atasoy, geçen yıl Kasım ayında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile iki önemli anlaşma yapıldığına dikkat çekti. Bunlardan birinin güvenlikle ilgili alanlarda iş birliği, diğerinin ise deniz yetki alanlarının sınırlarının belirlenmesine ilişkin olduğunu kaydeden Atasoy, şöyle konuştu:

"Süreç milli parlamentolardan geçti. Şu anda Birleşmiş Milletlerde tescille alakalı süreç devam ediyor. Bu arada Libya Hükümeti ile çeşitli toplantılar yapıldı. Sayın Serrac buraya geldi. Sonrasında Dışişleri Bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ve bizim bakanlığımızdan bürokrat arkadaşlarımız geçtiğimiz günlerde bir ziyaret yaptı. Serrac Türkiye'ye geldiğinde hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Serrac enerji, petrol, doğal gaz konusunda iş birliğinin karşılıklı artırılması, geliştirilmesi konusunda bir iradenin olduğunu karşılıklı ilan etmişlerdi. Bu kapsamda Libya'da bu iş birliği nasıl geliştirilebilir, artırılabilir, diye konuşuyoruz. Ama şu anda Libya'da öncelikli konu ve hedef; orada kalıcı bir barışın, huzurun sağlanması" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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