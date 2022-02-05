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ULUSKON Başkanı Atasoy'dan Umman ile iş birliği

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ULUSKON Başkanı Atasoy'dan Umman ile iş birliği

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Umman Sultanlığı Ankara Büyükelçisi Qasim Mohamed Salim Al Salhi'ye ziyarette bulundu.

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Umman Sultanlığı Ankara Büyükelçisi Qasim Mohamed Salim Al Salhi'ye ziyarette bulundu. Başkan Atasoy, Umman Sultanlığı ile ihracat ve yatırımlar konusunda Umman'da iş birliği yapılacağını bildirdi.

Umman Sultanlığı Büyükelçiliğinde gerçekleşen ziyaret kapsamında ikili, Umman Sultanlığı ve Türkiye arasında ekonomi alanında yapılacak iş birlikleri ile ilgili görüştü. Ayrıca ziyarette, Türkiye Cumhuriyeti ve Umman Sultanlığı arasındaki ihracat ve ithalat konuları ele alındı. Öte yandan görüşmede, 2022 yılının ilk yarısında Umman'da gerçekleşecek yatırım etkinlikleri kapsamında bir program belirlendi.

'TURİZMİNİN YENİDEN ARTIŞA GEÇTİĞİNİ GÖRÜYORUZ'

Umman ile birçok alanda iş birliği yapılacağını kaydeden Başkan Atasoy, "Umman, yeri itibariyle stratejik bir konumdadır. İnşaat, emlak, farmakoloji alanları ve daha nice sektörden olağanüstü yatırım fırsatları var. Turizm alanında da güzel yatırım fırsatları mevcut. Pandemi öncesi dönemde Umman'daki ziyaretçi sayısı bir buçuk sene içerisinde yaklaşık 1 milyon artmıştı. Bu yıl çoğu ülkede olduğu gibi Umman'da da turizminin yeniden artışa geçtiğini görüyoruz" dedi.

'TÜRKİYE İLE İTHALAT VE İHRACATI ARTTIRMAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Büyükelçi AL Salhi ise, Orta Doğu ekonomisine bugüne kadar olan katkılarından dolayı Başkan Atasoy'a teşekkür etti. Büyükelçi AL Salhi, "Başkan Atasoy'u ve ULUSKON'dan kendisine eşlik edecek alanında yetkin iş insanlarının da olduğu heyeti en kısa zamanda Umman'da görmekten büyük memnuniyet duyarım. Programı bizzat kendim hazırlayacağım. Ülkelerimiz arası yeni ekonomik ilişkiler başlatmak ve ticari bağlarımızı kuvvetlendirmek için gerekli tüm bakanlar ve makamlarla görüşmeler ayarlanacak. Türkiye ile ithalat ve ihracatı arttırmak bizim için önemli" diye konuştu.

Görüşme ikilinin karşılıklı hediyelerini takdim etmelerinin ardından sona erdi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

İnsan Hakları, İş Dünyası, Yatırım, Umman, Güncel, Haber

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