ULUSKON Başkanı Atasoy'dan 'Navtex' açıklaması Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan anlaşmaya tepki gösteren Uluslararası Yatırım ve iş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türkiye'nin yok sayıldığı bir anlaşmanın yok sayılacağını söyledi.

Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan anlaşmaya tepki gösteren Uluslararası Yatırım ve iş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türkiye'nin yok sayıldığı bir anlaşmanın yok sayılacağını söyledi.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Yunanistan ve Mısır arasında yapılan anlaşmayı eleştirerek, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin olmadığı hiçbir Akdeniz projesinin yaşama şansının olmadığını ifade etti. Atasoy, Türkiye'nin 'Mavi Vatan'daki hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı olduğuna dikkat çekti.

Konuyla ilgili konuşan Atasoy, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlamak üzere dün sabah saatlerinde yola çıkan Oruç Reis araştırma Navtex bölgesine girdi. Oruç Reis'e 5 firkateynin eşlik ettiği görülürken, paniğe kapılan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden ardı ardına açıklamalar yer aldı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Oruç Reis'in yaptığı çalışmaların yasadışı olduğunu iddia etti. Rum Yönetimi'nin Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Oruç Reis gemisinde görevli personeli uluslararası tutuklama emri ile Türkiye'yi tehdit etti" dedi.

Yunanistan'ın Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına tepki gösteren Atasoy, "Yunanistan, diyalog konusunda samimi ve dürüst olmadığını 6 Ağustos 2020 tarihinde Mısır ile yaptığı korsan anlaşma ile ortaya koymuştur" diye konuştu.

Atasoy, bu anlaşma ile Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığının ihlal edildiğini sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA