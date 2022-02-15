ULUSKON Başkanı Atasoy: Bulgaristan ile iş birliği yapacağız

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Bulgaristan Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov'a ziyarette bulundu. Başkan Atasoy, "Bulgaristan'la inşaat, enerji, tekstil ve savunma sanayi sektörlerinde de yeni iş birlikleri yapacağız" dedi.

Bulgaristan Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında ikili karşılıklı ihracat ve ithalat konusunda görüştü. Türkiye'nin Bulgaristan'la ihracatını daha da ileriye götürmeyi hedeflediğini kaydeden Başkan Atasoy, "Bulgaristan'a olan ihracatta, Türkiye'nin ilk beşte bulunduğu ürün ve alanlar, otomobil, demir-çelik, elektronikler, makinalar, madenler ve belli tarım ürünleri mevcuttur. Bu alanlara ek olarak, Bulgaristan'la inşaat, enerji, tekstil ve savunma sanayi sektörlerinde de yeni iş birlikleri yapacağız. Başta ithalat ve ihracat olmak üzere, Bulgaristan'a yatırım yapmak isteyen iş insanlarımızla en kısa zamanda Bulgaristan'a gitmeyi hedefliyoruz. Oradaki iş insanlarıyla bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz. Bulgaristan Türk iş dünyası için büyük fırsatlar barındırıyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE-BULGARİSTAN İLİŞKİLERİNİ BİRLİKTE DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ'

Büyükelçi Anguel Tcholakov ise, yapılacak tüm forum ve konferanslarda ULUSKON ile ortak hareket edileceğini ifade ederek, "ULUSKON'un çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Hem Türkiye'de hem de küresel çapta iş dünyasına başkanlık yapmaktadır. Dolayısıyla ULUSKON'la çalışmaktan memnuniyet duyarız. Başkan Atasoy ve ULUSKON'dan bir heyeti en kısa zamanda Bulgaristan'da görmek isterim. Bundan sonraki süreçte Türkiye ile Bulgaristan ilişkilerini birlikte daha da büyüteceğiz" dedi.

Görüşme sonrası, 2022 yılı içerisinde Bulgaristan ve Türkiye arasında yapılacak tüm konferanslarda ULUSKON ile iş birliği yapılması kararı alındı. Toplantı, karşılıklı hediyelerin verilmesinin ardından sona erdi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel