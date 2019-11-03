ULUSKON Afrika'da 80 milyar dolarlık projeleri hayat geçirmeye hazırlanıyor

03.11.2019 13:27

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Projelerden Sorumlu Danışmanı Erdal Özdemir, başta Senegal ve Çad olmak üzere bütün Afrika'da havaalanı, demiryolu, inşaat ve enerji projelerini hayata geçirmek için kalabalık bir iş heyetiyle Afrika'ya gitmeye hazırlandıklarını söyledi.



Atlantis Projesi'nin de sahibi olan ULUSKON Projelerden Sorumlu Danışmanı Erdal Özdemir, ULUSKON olarak gidecekleri Afrika ülkelerinde hazırlamış oldukları altyapı ve üst yapı ile enerji projelerini bir bir hayata geçireceklerini kaydetti. Özdemir, "Uluslararası finans kuruluşları ile yapmış olduğumuz protokollerle Afrika'daki projelere aynı zamanda finans aktaracaklarını dile getirdiler. Afrika'daki projeleri yapmak için yaklaşık 80 milyar dolar finans hazırladık. ULUSKON Genel Başkanımız Nezaket Emine Atasoy başkanlığında yapılacak olan Afrika ziyaretlerinden büyük projelere imza atarak döneceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA