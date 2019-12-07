ULUSKON, 2020'de TÜRKSOY ile bir dizi sosyal ve kültürel çalışma gerçekleştirecek

07.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:19

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, ilerleyen dönemlerde Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile bir dizi sosyal ve kültürel çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydetti.



TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Uluskon Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'u ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kaseinov, 2020 yılında sosyal, kültürel, ekonomi gibi birçok konuda iş birliği yapma kararı aldıklarını söyledi. Kaseinov ayrıca bir iş birliğini resmiyete döküp bu kapsamda ULUSKON ile bir de protokol imzalayacaklarını ifade etti.



Ziyarette konuşan Başkan Atasoy ise TÜRKSOY ile yapacakları iş birliğinin önemli olduğuna dikkat çekerek ilerleyen dönemlerde TÜRKSOY ile çok sayıda sosyal ve kültürel çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade etti.



Ziyaretin sonunda ise Kaseinov tarafından Başkan Atasoy'a 14. yüzyıl ünlü Türk Şairi İmaddıan Nesimi'nin portresinin olduğu altın madalya hediye edildi. Atasoy ise Kaseinov'a günün anısına plaket takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA