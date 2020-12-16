Uluşehir Bursa Derneğinden Türk Kızılay'ın kan bağışı çağrısına destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uluşehir Bursa Derneğinden Türk Kızılay'ın kan bağışı çağrısına destek

16.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:09
Uluşehir Bursa Derneğinden Türk Kızılay'ın kan bağışı çağrısına destek

Uluşehir Bursa Derneği üyeleri, Türk Kızılay'ın çağrısı üzerine kan ve plazma bağışında bulundu.

Uluşehir Bursa Derneği üyeleri, Türk Kızılay'ın çağrısı üzerine kan ve plazma bağışında bulundu.

Tarihi Büyükşehir Belediye Binası'nın yanındaki gezici Kızılay Kan Merkezi'ne gelen dernek üyeleri, kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

Dernek başkanı Gülcan Şansı, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan kan ihtiyacının karşılanması amacıyla ülke genelinde başlatılan kampanyaya destek olduklarını belirtti.

Kan bağışının önemine değinen Şansı, "Ülkemizin ve tüm dünyanın mücadele içinde olduğu bu pandemi sürecinde, kan ve plazma bağışında bulunmak çok önemli. Biz de dernek olarak Türk Kızılay'ın Genel Başkanımızın çağrısına kulak vererek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kan bağışında bulunduk. İmkanı olan tüm vatandaşlarımızı da kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz." ifadelerin kullandı.

Şansı, dernek üyelerinin kan vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

İlgili Haberler

Türk Kızılay'ın kan bağışı çağrısına ÖNDER'den destek
Türk Kızılay'ın kan bağışı çağrısına ÖNDER'den destek
Kızılay'ın kan bağışı çağrısına ÖNDER İmam Hatiplilerden destek
Kızılay'ın kan bağışı çağrısına ÖNDER İmam Hatiplilerden destek
Türk Kızılay kan bağış ekibi, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Türk Kızılay kan bağış ekibi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akbağ Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Falcao Okan Buruk Pierre Webo Çağdaş Atan Kylian Mbappe
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uluşehir Bursa Derneğinden Türk Kızılay'ın kan bağışı çağrısına destek | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 15:12:32. #1.15#
title