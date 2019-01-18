Ulusararası Yatırım Pozisyon Açığı Kasım'da 268.4 Milyar Dolara Geriledi (2)

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı 2017 yılı sonundaki 461.9 milyar dolardan, Kasım sonunda 268.4 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, Ekim sonunda, 2017 yıl sonuna göre yüzde yüzde 0.4 artışla 233.8 milyar dolara, yükümlülükleri de yüzde 14.9 düşüşle 591.2 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre:

"Rezerv varlıklar 2017 yıl sonuna göre yüzde 15.5 azalışla 91 milyar dolara gerilerken, diğer yatırımlar yüzde 18.9 artışla 90.9 milyar dolara yükseldi. Bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 34.4 artışla 47 milyar dolara çıktı.

"Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre yüzde 33.9 azalışla 129.5 milyar dolara geriledi.

"Portföy yatırımları 2017 yıl sonuna göre yüzde 16.9 azalarak 144 milyar dolara düştü. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yıl sonuna göre yüzde 39.6 azalışla 31.4 milyar dolara, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 37.4 azalışla 19.4 milyar dolara gerilerken, Hazine'nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 10.5 artışla 49 milyar dolara yükseldi.

"Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna göre yüzde 2.4 azalarak 317.7 milyar dolara geriledi. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2017 yıl sonuna göre yüzde 13 azalarak 31.8 milyar dolara, lira mevduatı yüzde 12.4 artarak 14.8 milyar dolara yükseldi.

"Bankaların toplam kredi stoku yüzde 12.4 azalışla 83.1 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1.6 artışla 110.1 milyar dolara çıktı." - İstanbul

Kaynak: DHA