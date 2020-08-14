Ulusan, Osmaniye'deki gençlik merkezlerinde incelemelerde bulundu Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, Osmaniye Gençlik Merkezlerine bağlı Genç Ofis ve Tekno Kent merkezlerini ziyaret etti.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, Osmaniye Gençlik Merkezlerine bağlı Genç Ofis ve Tekno Kent merkezlerini ziyaret etti. Yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Osmaniye Gençlik Merkezi ve faaliyete geçecek olan Genç Ofis ve Tekno Kent Merkezleri çalışmaları hakkında bilgiler veren Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - OSMANİYE

Kaynak: İHA