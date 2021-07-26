Ulusal Yükseliş Anıtı'nın bakımı yapıldı
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Ulusal Yükseliş Anıtı'nın bakımı yapıldı

Ulusal Yükseliş Anıtı'nın bakımı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki "Ulusal Yükseliş Anıtı", ilk yapıldığı haline döndü.

Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki "Ulusal Yükseliş Anıtı", ilk yapıldığı haline döndü. Zamanla yıpranan ve siyaha boyanan heykel Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma kapsamında laklama tekniği ile orijinal görünümüne kavuştu

Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda 1965 yılında açılan heykeltıraş Prof. Dr. Hüseyin Gezer tarafından yapılan ve bedeli Antalya halkından toplanan bağışlarla karşılanan 6 metre yüksekliğindeki ve12 ton ağırlığındaki bronz Ulusal Yükseliş Anıtı'ndan zamanın izleri silindi. Yıpranan ve siyaha boyanan heykel, laklama tekniği ile orijinal görünümüne kavuştu. Heykel, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmayla yapıldığı tarihteki bronz parlaklığıyla parlamaya başladı.

Çizgi şeklinde akıntılar var

Çalışmaların gerekli izinler alınarak yapıldığını belirten yetkililer heykelin boyandığı için akmalar meydana geldiğini, tüm bu izlerin laklama tekniği ile yok edildiğini söyledi. Heykel kaidesine yerleştirildiği günkü görünümüne kavuşurken, bronz parlaklığı da ortaya çıktı. - ANTALYA

Ulusal Yükseliş Anıtı'nın bakımı yapıldı
Ulusal Yükseliş Anıtı'nın bakımı yapıldı
Ulusal Yükseliş Anıtı'nın bakımı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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