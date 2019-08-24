Ulusal Yöresel Yemek Yarışması ve Yaz Konserleri

Ulusal Yöresel Yemek Yarışması ve Yaz Konserleri

Kızılcahamam Belediyesi tarafından birincisi düzenlenen Ulusal Yöresel Yemek Yarışması ve Yaz Konserleri etkinliği başladı.

24.08.2019 11:40
Ulusal Yöresel Yemek Yarışması ve Yaz Konserleri

Kızılcahamam Belediyesi tarafından birincisi düzenlenen Ulusal Yöresel Yemek Yarışması ve Yaz Konserleri etkinliği başladı.

Etkinliğe, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


Başkan Acar, pazar gününe kadar sürecek etkinliğin, unutulmaya başlayan yöresel yemeklerin sonraki nesillere aktarılması açısından önem arz ettiğini kaydetti.

Müzisyen Ömer Faruk Bostan, seslendirdiği şarkılarla katılımcıları eğlendirdi.

Kaynak: AA
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