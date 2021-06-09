Ulusal ve yerel televizyon çalışanlarına Sürekli Basın Kartı müjdesi

Anadolu Yayıncılar Derneği'nin müracaatı üzerine yeni yönetmelik düzenlemesi ile televizyon kanallarının da geçmiş yıllara ilişkin görevde hizmet süreleri değerlendirmeye alınarak yeni yönetmelikle "Sürekli Basın Kartı" verilmesine olanak tanınacak.

Anadolu Yayıncılar Derneği'nin müracaatı üzerine yeni yönetmelik düzenlemesi ile televizyon kanallarının da geçmiş yıllara ilişkin görevde hizmet süreleri değerlendirmeye alınarak yeni yönetmelikle "Sürekli Basın Kartı" verilmesine olanak tanınacak.

Anadolu Yayıncılar Derneği, televizyon kanallarında görev yapan ve şartları taşıyan basın mensuplarının sürekli basın kartı almalarına olanak tanıyan düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına müracaatta bulunmuştu. Yapılan yeni yönetmelik düzenlemesi ile Televizyon kanallarının da geçmiş yıllara ilişkin görevde hizmet süreleri değerlendirmeye alınarak yeni yönetmelikle "Sürekli Basın Kartı" verilmesine olanak tanınacak. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan yerel ve ulusal kanallarda görev yapan basın mensuplarına Sürekli Basın Kartı alabilmelerine olanak tanıyan düzenlemenin yapıldığını yönetmeliği açıkladı. Burhan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır Yerel medya ve ulusal medyada görev yapan televizyon kanallarında hizmet veren meslektaşlarımızın haklı talepleri İletişim Başkanlığımız tarafından giderilmiş oldu. Geçmiş yıllara ilişkin ispatlı hizmet sürelerini beyan eden, kriterleri taşıyan meslektaşlarımız, artık Sürekli Basın Kartı başvurusu yapabileceklerdir. Bu konuda bizlerin müracaatını ve taleplerimizi dikkate alan ve yönetmelikte değişiklik yaparak, bizleri sevindiren İletişim Başkanlığımıza ve Sayın Fahrettin Altun'a teşekkürlerimizi iletiriz. Tüm meslektaşlarımıza hayırlı olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı