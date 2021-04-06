Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kaçmaz, AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı
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Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kaçmaz, AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kaçmaz, AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaçmaz, mesajında, AA'nın kurulduğu günden bu yana ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının tarihe tanıklık eden bir kurum olduğunu aktaran Kaçmaz, "Anadolu Ajansı kamuoyunu bilgilendirme noktasında Türkiye'nin lokomotif ajansı. Görevini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Tüm çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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