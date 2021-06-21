Ulusal toplum ve değişme kongresi düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından Ulusal Toplum ve Değişme Kongresi düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından Ulusal Toplum ve Değişme Kongresi düzenlendi.

Haziran ayının ilk haftasında çevrim içi olarak düzenlenen kongre, Zoom üzerinden eş zamanlı yapılan 26 oturum ve 105 bildiriyle farklı disiplinlerde çalışmalar yürüten sosyal bilimcileri bir araya getirdi. Geniş bir katılımcı kitlesiyle gerçekleşen kongrenin onur konuğu Prof. Dr. Sabahattin Güllülü oldu. Program; Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilaver Düzgün ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nuray Karaca'nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Sosyolojinin temel amacının yaşanılan toplumu anlamak ve anlamlandırmak olduğunu aktaran Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nuray Karaca; bu anlama ve anlamlandırma çabası içerisinde bir yandan düzen ve istikrara vurgu yaparken diğer yandan da değişim ve yeniliğe vurgu yapıldığına dikkat çekti. "Değişme, sadece sosyoloji için değil tüm sosyal bilimler için merkezi bir öneme sahiptir" diyen Karaca: "Bu noktada Ulusal Toplum ve Değişme Kongresi, farklı disiplinlerden araştırmacıları, değişme teması altında bir araya getirerek ve katılımcılara çalışmalarını sunma imkanı vererek, disiplinler arası bir tartışma platformu oluşturdu. Kongremize her türlü katkı ve desteği vererek gerçekleşmesini sağlayan başta Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya, Kurumsal İletişim Direktörlüğüne ve onun nezdinde emeği geçenlere, tüm katılımcılara ve dinleyicilere teşekkür ediyor, kongrenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kongre hakkında bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Kongre katılımcıları bu kongredeki edinecekleri tecrübeler ile umarım ki ileride daha kapsamlı akademik çalışmalara da imza atacaklardır. Dijital dönüşüm, yapay zeka, veri analizi, veri madenciliği konuları pandemi süreci ile yeniden gündeme geldi. Bu doğrultuda sosyal bilimcilerin dönüşüm sürecinin ahlaki, sosyolojik, felsefi ve politik boyutlarıyla ilgili çalışmalara daha çok eğilmeleri gerektiğini düşüyor, bu vesileyle kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadeleri ile açıklamalarını sonlandırdı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı