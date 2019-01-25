Ulusal Tiyatro Sahne Eseri Yarışması Başladı

Sanat ve kültür hayatını desteklemeyi, çeşitli sanat alanlarına katkıda bulunmayı önemli bir kamusal sorumluluk kabul eden Kadıköy Belediyesi, Ulusal Tiyatro Sahne Eseri (Oyun) Yarışması'nın üçüncüsünü düzenliyor. Türk tiyatro edebiyatı repertuvarına yeni ve özgün oyunlar kazandırmak, oyun yazarı, edebiyatçı ve şairleri tiyatro oyunları yazmaya teşvik etmek için başlatılan yarışma Türkiye vatandaşı tüm yazar ve edebiyatçıların katılımına açık. Katılımcıların birden fazla eserle de başvurabileceği yarışmaya daha önce sahnelenmemiş, telif hakkı katılımcıyla ait, özgün eserler kabul ediliyor. Yarışmada birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin yanı sıra 2 adet de mansiyon ödülü yer alıyor.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu geçtiğimiz yıllarda da düzenlenen yarışmaya yoğun bir katılım olduğunu ve tiyatroya yeni, özgün eserler kazandırdıklarının altını çizerek şunları söyledi: "Toplumların, insanların yeni tiyatro oyunlarına her zaman ihtiyacı vardır. Elbet tiyatro topluluklarının da... Biz Kadıköy Belediyesi olarak bu ihtiyacın bilinciyle ve nitelikli sanat çalışmalarına destek olmayı zorunlu görev sayan anlayışla 2020 yılında sonuçlanacak Ulusal Tiyatro Sahne Eseri Yarışması'nı düzenliyoruz. Değerli yazarlarımızın katılımlarıyla geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yeni, özgün tiyatro oyunlarının ortaya çıkacağını umut ediyorum." dedi.

Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği, yazarların büyük ilgi gösterdiği yarışmaya son iki senede toplam 428 eserle katılım oldu. Son katılım tarihi 15 Temmuz 2019 olan yarışmada seçici kurul tarafından belirlenen, ödüle hak kazanan eserler Ocak 2020'de web sitesinde açıklanacak. Ödüller, düzenlenen bir törenle sahiplerini bulacak.

Yarışma Seçici Kurulu'nda Türk Tiyatrosunun önde gelen isimlerinden Orhan Alkaya, Kemal Aydoğan, Cevat Çapan, Yücel Erten, Dikmen Gürün, Süreyya Karacabey, Nesrin Kazankayave Ön Seçici Kurul'da Levent Aras, Günay Ertekin ve Sinem Özlek yer alıyor. Seçici kurulun ödüle değer gördüğü eserler, Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları tarafından geçen senelerde olduğu gibi 2020'de de kitap halinde yayımlanacak.

Kaynak: Bültenler