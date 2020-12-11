Ulusal Süt Konseyinin soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatı 2,8 lira

Ulusal Süt Konseyinin soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Ocak-30 Nisan 2021 için litre başına 2,8 lira oldu.

Ulusal Süt Konseyinin soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Ocak-30 Nisan 2021 için litre başına 2,8 lira oldu.

Konseyin internet sitesindeki duyurusunda, söz konusu tarihler arasında yüzde 3,6 yağlı ve yüzde 3,2 protein içeren çiğ sütün litresi için tavsiye fiyatının 2,8 lira olarak belirlendiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda bu yıl ekim-aralık ile 2021'in ilk 4 ayı için çiğ süt destekleme priminin litre başına 0,3 lira olduğu da kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök