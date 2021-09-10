Ulusal Süt Konseyinde yeni yönetim işbaşı yaptı
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Ulusal Süt Konseyinde yeni yönetim işbaşı yaptı

Ulusal Süt Konseyinde yeni yönetim işbaşı yaptı
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Ulusal Süt Konseyinin 6'ncı Olağan Genel Kurulunda seçilen yeni yönetim iş başı yaparken, Konseyin başkanlığına 4 yıl aranın ardından oy birliğiyle Harun Çallı seçildi.

Ulusal Süt Konseyinin 6'ncı Olağan Genel Kurulunda seçilen yeni yönetim iş başı yaparken, Konseyin başkanlığına 4 yıl aranın ardından oy birliğiyle Harun Çallı seçildi.

Ulusal Süt Konseyinin yazılı açıklamasına göre, 6'ncı Olağan Genel Kurul'da seçilen yeni yönetim kurulu ilk toplantısını dün yaptı. Toplantıda gerçekleştirilen seçimle Harun Çallı tüm oyları alarak başkanlığa seçildi. Çallı, 2017'deki genel kurulda başkanlık görevini devretmişti böylece 4 yıllık aranın ardından yeniden konseyin başkanlığını üstlendi.

Konseyde başkan vekilliğine Balıkesir, Karesi ve Altıeylül İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek, muhasip üyeliğe Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık seçildi.

Eski Başkan Prof. Dr. Muhittin Özder, Prof. Dr. Harun Uysal ve süt sanayicileri temsilcilerinden Recep Ateş yeniden yönetim kadrosunda yer aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, söz konusu konseyde Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok tarafından temsil edilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ilk defa Konsey yönetiminde yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığından Çağlar Kaya yönetim kurulu üyesi olurken Ticaret Bakanlığı temsilcisi Orhan Ercan, Eker Süt temsilcisi Abdülhamit Can, Karapınar Süt Üreticileri Birliği temsilcisi Mehmet Tartan ve Sakarya Hayvancılık Kooperatifleri temsilcisi Recep Pulat yönetim kadrosunda yer alan diğer isimler oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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