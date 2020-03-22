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Türkiye, Ekonomi

Ulusal Süt Konseyi süt üretiminin artacağını açıkladı Açıklaması

Ulusal Süt Konseyi (USK) Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Özder, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana süt üreticilerinin üretim kapasitelerinde herhangi bir azalma olmadığını belirterek, "Ayrıca süt üretiminde doğal olarak ortaya çıkan...

22.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:22
Ulusal Süt Konseyi süt üretiminin artacağını açıkladı Açıklaması

Ulusal Süt Konseyi (USK) Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Özder, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana süt üreticilerinin üretim kapasitelerinde herhangi bir azalma olmadığını belirterek, "Ayrıca süt üretiminde doğal olarak ortaya çıkan mevsimsellik gereği süt üretiminin artacağı bir döneme girmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Özder, sektörün süt ve süt ürünlerindeki talebi fazlasıyla karşılayabilecek durumda olduğunu belirterek, bu konuda, çiğ sütü üreten üreticiler ile süt ürünlerini üreten sanayi sektörünün çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

USK olarak sürekli piyasa takibi yapmanın en önemli görevlerinden biri olduğuna dikkati çeken Özder, "Kovid-19 salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana süt üreticilerimizin üretim kapasitelerinde herhangi bir azalma olmamıştır. Ayrıca süt üretiminde doğal olarak ortaya çıkan mevsimsellik gereği süt üretiminin artacağı bir döneme girmekteyiz. Çiğ süt arzındaki istikrarı, süt sanayicilerimizin günlük olarak topladığı çiğ süt miktarlarında net olarak görmekteyiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Öte yandan süt sanayinin şu anda bile tam kapasite ile çalışmadığına işaret eden Özder, süt sektörünün olası talep artışlarını rahatlıkla karşılayabilecek güçte olduğunu bildirdi.

Özder, dolayısıyla vatandaşların stok yapmasını gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Talep artışlarında sektörümüzdeki hiçbir firma fiyat artış refleksi göstermez. Süt ürünlerine olan talep normal şartlar altında bayram dönemleri, yaz ayları gibi yılın belirli dönemlerinde artıp azalmaktadır. Süt sanayimiz bu tip talep dalgalanmalarına alışkındır. Yeni koronavirüs salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana diğer ürünlerde olduğu gibi süt ve süt ürünlerine olan talep artışları ortaya çıkmıştır. Başta UHT süt ve kaşar peynir olmak üzere süt ürünlerine olan talebin son günlerde arttığını görmekteyiz. Talepteki bu artışa rağmen süt ve süt ürünlerinde herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir."

"Hijyen için ambalajlı ürünleri tercih edin"

Salgından korunmak için hijyenin önemine dikkati çeken Özder, vatandaşların süt ve süt ürünlerinde ambalajlı ürünleri tercih etmesi gerektiğini vurguladı.

Özder, sağım, saklama ve nakliyede yeterli hijyenin sağlanamadığı sokak sütlerinin tüketiminin özellikle bu dönemde daha riskli olduğunu belirterek, "Çünkü salgından korunmanın ilk şartı kişisel hijyen, gıdada hijyenin ilk şartı ise ambalajdır. Bu zorlu dönemde vatandaşlarımızın, başta hijyen ve güvenilir gıda tüketimi olmak üzere, ilgili tüm konularda gerekenleri titizlikle yapacaklarına olan inancımız tamdır. Ülkemiz, bu ve benzeri badireleri birlik ve beraberlik içerisinde aşacak güçtedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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