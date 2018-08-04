Ulusal Süt Konseyi'nin Taban Fiyat Uygulamaları Masada

Ulusal Süt Konseyi'nin yapmış olduğu süt taban fiyatı açıklamalarının ardından yaşanan gelişmelerle birlikte süt üreticilerinin sorunları masaya yatırıldı.

Süt üreticileri, Türkiye'nin en önemli tarımsal kalkınma kooperatiflerinin üst örgütü KÖY-KOOP Genel Başkanı Neptün Soyer'e, süt taban fiyatındaki belirsizliklere yönelik yaşanan sorunları iletti. Sütle ilgili 27 Temmuz günü yapılan toplantıya katılan üretici örgütlerinin başkanları ile yaptığı istişareler sonucu Soyer, üreticilerin eline geçecek olan süt fiyatının net olarak açıklandığını ve Süt Konseyi'ne üye olan tüm üretici örgütlerinin başkanlarının da bu duruma tanık olduklarını belirtti. Soyer, "Ulusal Süt Konseyi 27 Temmuz günü yapılan sektör toplantısında,Ağustos ayından geçerli olmak üzere, üreticinin eline geçecek süt fiyatını 1.70 TL olarak belirlemiştir" dedi.

"Sonuçlar örtüşmüyor"

Sektör paydaşlarıyla yaptığı istişareler sonucu KÖY-KOOP Genel Başkanı Neptün Soyer, Ulusal Süt Konseyi'nin internet sayfasında 1 Ağustos Çarşamba günü yaptığı son açıklama ile, 27 Temmuz Cuma günü tüm sektör paydaşlarının katıldığı toplantıdan çıkan sonuçların örtüşmediğini savundu. KÖY-KOOP Genel Başkanı Neptün Soyer, süt fiyatıyla ilgili toplantıya katılan Konsey'e üye örgütlerin başkanlarıyla yapılan istişarelerde, üreticinin eline geçecek olan süt fiyatının 1.70 TL olduğu ile ilgili mutabık kalındığının altını çizdi. Soyer "Örgüt payları ile ilgili, üreticinin eline geçecek 1.70 TL'lik taban fiyatından üzerinden, bölgelere ve örgütlere göre ayrıca belirleneceğini" söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın her zaman üreticinin yanında olduğunu belirten KÖY-KOOP Genel Başkanı Soyer, "Süt üretimi için alın teri döken tüm üreticilerimizin yanındayız, şunu biliyoruz ki 'Üretici varsa, süt var' ve biz bunun hep savunucusu olacağız" dedi. - İZMİR