Ulusal Süt Konseyi Başkanı Özder'den "Dünya Süt Günü" mesajı Açıklaması
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Ulusal Süt Konseyi Başkanı Özder'den "Dünya Süt Günü" mesajı Açıklaması

Ulusal Süt Konseyi Başkanı Özder'den 'Dünya Süt Günü' mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Ulusal Süt Konseyi (USK) Başkanı Muhittin Özder, çiğ sütte yeterli kalitenin yakalanması durumunda Türkiye'nin uluslararası pazarda çok daha etkili bir aktör olacağını bildirdi.

Ulusal Süt Konseyi (USK) Başkanı Muhittin Özder, çiğ sütte yeterli kalitenin yakalanması durumunda Türkiye'nin uluslararası pazarda çok daha etkili bir aktör olacağını bildirdi.

Özder, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, dünyada en fazla üretim değerine sahip ürünlerin başında gelen sütün toplam üretim değerinin 307 milyar dolar olduğunu belirtti.

Dünyada yıllık 881 milyon ton süt üretildiğine işaret eden Özder, Türkiye'nin, dünyanın en büyük sekizinci, Avrupa'nın üçüncü süt üreticisi olduğunu kaydetti.

Kaliteli süt üretiminin önemine dikkati çeken Özder, şu değerlendirmede bulundu:

"Çiğ sütün kalitesi mikrobiyolojik verilerin yanında yağ ve protein miktarıyla ölçülüyor. Bugün Avrupa Birliği ülkelerinin üretmiş olduğu sütün yağ ortalaması yüzde 4,1 seviyesinde iken bu oran bizde maalesef yüzde 3,5 seviyesinde. Benzer farkları protein oranlarında da görüyoruz. Daha kaliteli süt üretirsek uluslararası pazarda elimiz daha güçlü olur. İhracat konusunda coğrafi olarak oldukça avantajlı bir konumda yer almaktayız. Çiğ sütte yeterli kaliteyi yakalarsak uluslararası pazarda çok daha etkili bir aktör oluruz."

Konseyin, çiğ süt kalitesinin artırılması konusundaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Özder, daha kaliteli süt üreten üreticinin daha fazla kazanabilmesi ve kaliteli süt üretiminin teşvik edilmesi adına yeni bir model üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Bu konudaki en büyük sorunun yem fiyatlarındaki artış olduğunun altını çizen Özder, "Hem yem ham maddelerinin uluslararası fiyatlarındaki artış hem de döviz kurundaki yükseliş, içerde yem fiyatlarına artış olarak yansıdı. Bu durum da üreticimize ağır darbe vurmuş durumda. Üreticilerimizin bu konudaki beklentisi süte zam yapılmasından ziyade yem fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesidir. Bu vesileyle bütün paydaşların Dünya Süt Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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Ulusal Süt Konseyi Başkanı Özder'den "Dünya Süt Günü" mesajı Açıklaması - Haberler Ekonomi
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