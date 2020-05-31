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Ulusal Süt Konseyi Başkanı Özder'den "Dünya Süt Günü" mesajı Açıklaması

Ulusal Süt Konseyi (USK) Başkanı Muhittin Özder, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye süt üreticisi ve süt sanayicisinin başarılı bir sınav verdiğini belirtti.

Ulusal Süt Konseyi Başkanı Özder'den
31.05.2020 12:23 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:23

Ulusal Süt Konseyi (USK) Başkanı Muhittin Özder, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye süt üreticisi ve süt sanayicisinin başarılı bir sınav verdiğini belirtti.

Özder, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Haziran'ın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) almış olduğu bir kararla "Dünya Süt Günü" olarak kutlandığını hatırlattı.

Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye'deki süt üreticisi ve sanayicisinin başarılı bir sınav verdiğine dikkati çeken Özder, bu süreçte başta ABD olmak üzere birçok gelişmiş ülkede sütün üretimi, işlenmesi ve lojistik hizmetlerinde büyük sıkıntılar yaşandığını bildirdi.

Özder, söz konusu ülkelerde binlerce ton sütün fabrikalara ulaştırılamadığının ve tarlalara döküldüğünün altını çizerek, "Ülkemizde ise bu sıkıntılı süreç başarılı bir şekilde yönetilmiş ve üreticimizin elinde satın alınamayan bir litre süt dahi kalmamıştır. Ulusal Süt Konseyi olarak bu zorlu süreçte büyük özveriyle çalışan süt üreticilerimiz ile sanayicilerimize müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

"Bütün gelişmiş ülkeler süt tüketimini artırmak için çabalıyor"

Süt aleyhinde yapılan açıklamalara da değinen Özder, bazı televizyon ve sosyal medya mecralarında yapılan ve bilimsel hiçbir temeli olmayan bu açıklamaları kaygıyla takip ettiklerini belirtti.

Birçok Avrupa ülkesinde kişi başına düşen içme sütü tüketimi yıllık 100 litrenin üzerindeyken, Türkiye'de bu miktarın 40 litre seviyesinde olduğuna işaret eden Özder, şunları kaydetti:

"Sağlıklı nesiller yetiştirmek, süt içme alışkanlıkları kazandırmak adına dünyanın birçok ülkesinde okul sütü ve benzeri programlar yıllardır uygulanıyor. Amerika'dan Uzak Doğu ülkelerine kadar tüm gelişmiş ülkelerde sütün faydalarını kavrayabilmeleri adına ilkokul çağından itibaren çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bütün gelişmiş ülkeler süt tüketimini daha da artırmak ve bu konuda daha fazla farkındalık yaratmak için çabalarken, ülkemizde yapılan bilim dışı bu tip açıklamaların altında iyi niyet arayamayız."

USK Başkanı Özder, AB ülkeleri ve ABD'de, üretilen sütlerin yüzde 90'ından fazlasının sanayiye aktarıldığına dikkati çekerek, Türkiye için bu oranın yüzde 45 olduğunu, kalanın ise kayıt dışı olarak sokak sütü, açıkta satılan peynir, tereyağı şeklinde tüketiciye ulaştırıldığını bildirdi.

Denetimsiz olarak tüketicilerin sofralarına ulaştırılan ürünlerin sağlık açısından taşıdığı riski vurgulayan Özder, bu ürünlerin "doğal" ya da "organik" adı altında pazarlanmasının kamu sağlığı açısından büyük tehdit oluşturduğunu da aktardı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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