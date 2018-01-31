2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü etkinlikleri kapsamında Ulusal Sulak Alanlar Çalıştayı Samsun'da yapılacak. Büyükşehir Belediyesi ve Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği (Samkuş) işbirliği ile düzenlenecek çalıştayda Kuş Cenneti tanıtılacak.

2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek program, Kızılırmak Deltası'nın tanıtım filmi gösterimiyle başlayacak. Çok sayıda akademisyenin katılması beklenen etkinliğe tüm Samsunlular davet edildi.

Programda, Kızılırmak Deltası Foto Safari Yarışması'nda derece elde eden fotoğrafların yer alacağı serginin açılışı yapılıp doğa fotoğrafçılarına ödülleri verilecek.

Kızılırmak Deltası Somut Olmayan Kültürel Miras Çalışması'nın sonuçlarının sunumu ile kitap tanıtımının da yapılacağı etkinlik, Ulusal Sulak Alanlar Çalıştayı ile devam edecek. Çalıştayda Kızılırmak Deltası su ayak izi çalışması, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi projesi ve sulak alan yönetimi konularında sunumlar yapılıp, sorun ve çözüm önerileri üzerinde durulacak. Ayrıca sulak alanların değişimlerinin uydu görüntüsüyle izlenecek. - SAMSUN