"Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi" yarın Mardin'de düzenlenecek

MARDİN (AA) - "2. Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi", Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ESKAR) organizasyonuyla yarın Mardin'de düzenlenecek.

Kentte bir otelde yapılacak organizasyona, spor ve medya dünyasından birçok isim katılacak.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden dekan, bölüm başkanı ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek programda, dünyada ve Avrupa'da birçok şampiyonluk elde etmiş sporcular da yaşadıkları süreci paylaşacak.

Spor alanındaki başarılarla ilgili genç kitlede farkındalık oluşturma ve tüm gençlerin spora teşvik edilmesini sağlamanın hedeflendiği zirvenin açılış konuşmalarını Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, ESKAR Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Danışmanı Prof. Dr. Nihat Gültekin yapacak.

Zirveye, branşlarında başarı elde etmiş sporculardan Şeymanur Emeksiz, Esra Gümüş Kırıcı, Meryem İyin, Gülşah Akkaya ve Merve Akpınar ile Anadolu Ajansı Spor Haberler i Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan da katılacak.