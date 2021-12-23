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Ulusal Proje Fon Kaynakları Bilgi Günü Yeni

Ulusal Proje Fon Kaynakları Bilgi Günü Yeni
Habermetre - Haberler | Toplum

Proje Ofisi Koordinatörlüğü tarafından 28 Aralık 2021 Salı günü saat 13: 45'de online/zoom platformu üzerinden çevrimiçi olarak "Ulusal Proje Fon Kaynakları Bilgi Günü" etkinliği düzenlenecektir.

Proje Ofisi Koordinatörlüğü tarafından 28 Aralık 2021 Salı günü saat 13: 45'de online/zoom platformu üzerinden çevrimiçi olarak "Ulusal Proje Fon Kaynakları Bilgi Günü" etkinliği düzenlenecektir.

Program için tıklayınız.

Kayıt Formu Linki:

https://docs. google. com/forms/d/e/1FAIpQLSftJwpQpA8_u3YqASZZJd-cg3nDJTETtgmNAlS-SGkdFYZp5Q/viewform? vc=0&c=0&w=1&flr=0

Zoom Link:

https://us06web. zoom. us/j/89838142504? pwd=ekhRakZRSU9IaEJkWUErTDllVllkZz09

Toplantı ID: 898 3814 2504

Şifre: 511944

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