Ulusal Proje Fon Kaynakları Bilgi Günü Yeni
Proje Ofisi Koordinatörlüğü tarafından 28 Aralık 2021 Salı günü saat 13: 45'de online/zoom platformu üzerinden çevrimiçi olarak "Ulusal Proje Fon Kaynakları Bilgi Günü" etkinliği düzenlenecektir.
Proje Ofisi Koordinatörlüğü tarafından 28 Aralık 2021 Salı günü saat 13: 45'de online/zoom platformu üzerinden çevrimiçi olarak "Ulusal Proje Fon Kaynakları Bilgi Günü" etkinliği düzenlenecektir.
Program için tıklayınız.
Kayıt Formu Linki:
https://docs. google. com/forms/d/e/1FAIpQLSftJwpQpA8_u3YqASZZJd-cg3nDJTETtgmNAlS-SGkdFYZp5Q/viewform? vc=0&c=0&w=1&flr=0
Zoom Link:
https://us06web. zoom. us/j/89838142504? pwd=ekhRakZRSU9IaEJkWUErTDllVllkZz09
Toplantı ID: 898 3814 2504
Şifre: 511944
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