Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Sanallah: "Yabancılar, Sidre Petrol Limanı'na girdi"
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Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Sanallah: "Yabancılar, Sidre Petrol Limanı'na girdi"

Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Mustafa Sanallah, ülkenin doğusundaki Sidre Petrol Limanı'na yabancı kuvvetlerin girdiğini ve orayı bir askeri merkez haline getirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Sanallah:
06.07.2020 02:53 | Son Güncelleme: 06.07.2020 02:56

Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Mustafa Sanallah, ülkenin doğusundaki Sidre Petrol Limanı'na yabancı kuvvetlerin girdiğini ve orayı bir askeri merkez haline getirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Sanallah Libya El-Ahrar televizyonuna yaptığı açıklamada, Şerara Petrol Sahası'nın 25 gün önce bölgeyi koruyan güçlerle işbirliği sonucunda Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerler tarafından işgal edildiğini dile getirdi.

Petrol sektöründe 2011'den bu yanan oluşan zararın 231 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Sanallah, Wagner milislerinin derhal bölgeden çıkmaları gerektiğini vurguladı.

Sanallah, birkaç gün önce ülkenin doğusundaki el-Harika Petrol Limanı'ndan akaryakıt kaçakçılığı yapılmak üzereyken durdurulduğunu bugüne dek petrol sahalarının korunmasından sorumlu muhafızların varlığında petrol alt yapısının 69 ayrı olayla ihlal edildiğini belgelediklerini kaydetti.

Dün itibariyle yabancı kuvvetlerin Sidre Petrol Limanı'na girdiğini ve orayı askeri bölge haline getirmek için çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Sanallah, söz konusu muhafızların yabancı kuvvetlerle hukuk dışı ilişkiler içinde olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Manşet

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