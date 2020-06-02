Ulusal Pandemi Koordinasyon Kurulu toplandı Ulusal Pandemi Koordinasyon Kurulu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yeniden toplandı.

Ulusal Pandemi Koordinasyon Kurulu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yeniden toplandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilgili bakan yardımcıları, Türk Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) temsilcilerinin katılımıyla Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda normalleşme süreci ve alınması gereken tedbirler konuşuldu.

Kaynak: AA