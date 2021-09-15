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Ulusal Pamuk Konseyi'nde başkanlığa yeniden Bertan Balçık seçildi

AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Ekonomi
Ulusal Pamuk Konseyi'nde başkanlığa yeniden Bertan Balçık seçildi

Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) Başkanı Bertan Balçık, Türk organik pamuğuna dünya genelinde ilginin arttığını belirtti.

Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) Başkanı Bertan Balçık, Türk organik pamuğuna dünya genelinde ilginin arttığını belirtti.

Konseyin 13. Olağan Genel Kurul toplantısı, İzmir Ticaret Borsası konferans salonunda yapıldı.

Genel kurulda tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Bertan Balçık yeniden seçildi.

Balçık, yaptığı konuşmada, salgının etkisiyle beraber konsey olarak erken uyarı görevlerini yerine getirdiklerini, raporlar hazırlayarak ilgili kurumlara sunduklarını belirtti.

Pamuk priminin artırılması noktasında çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Balçık, Türkiye'nin 1 milyon 250 bin ton pamuk üretme potansiyelinin bulunduğunu, bunun kullanılması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Balçık, özellikle organik pamuğun çok hızlı bir şekilde talep görmeye başladığına işaret ederek, "Biz de sürdürülebilirlik projelerini yapacağız ancak bunu bir hedef doğrultusunda gerçekleştirmemiz lazım. Hindistan'ın durumuna düşüp oyun dışında kalmamamız lazım. Ortak bir aklın devreye girmesi gerekiyor. Bununla birlikte elimizdeki değerimiz GDO'suz pamuk. Türkiye'de GDO yasak olduğu için yurt dışındaki firmalardan talep görüyoruz." diye konuştu.

Balçık, üretilen tohumlardaki GDO bulaşıklığı ve kaçak tohum konusunda yoğun mesai harcadıklarını belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığının kaçak tohumla mücadele konusunda risk analiz tekniği geliştirdiğini kaydetti.

Ulusal Pamuk Konseyi'nde başkanlığa yeniden Bertan Balçık seçildi

AA / Zeynep Çelikkol - Ekonomi Haberleri
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Haber: Ulusal Pamuk Konseyi'nde başkanlığa yeniden Bertan Balçık seçildi - Haberler Ekonomi
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