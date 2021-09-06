Ulusal Palandöken Ödülleri'nde Yılın İnternet Programı Ödülü'ne Ahmet Furkan Başdemir layık görüldü
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Ulusal Palandöken Ödülleri'nde Yılın İnternet Programı Ödülü'ne Ahmet Furkan Başdemir layık görüldü

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Bu yıl beşincisi düzenlenen Ulusal Palandöken Ödülleri'nde Yılın İnternet Programı Ödülü'ne sunucu ve koordinatör Ahmet Furkan Başdemir layık görüldü.

İstanbul'dadüzenlenen ve birçok ünlükonuğun katıldığı Ulusal PalanDöken ödül töreni Beykoz Talia Garden bahçesinde gerçekleşti.

TÖRENİN SUNUCULUĞUNU TUĞBA ÖZAY YAPTI

Türkiye'nin farklı yerlerinde alanında en iyilerin ödül aldığı törende özgün kategorilerde ödül verildi. Tuğba Özay'ın sunuculuğunu yaptığı gecede açılış konuşmasını gerçekleştiren Ulusal Palandöken ödülleri organizatörü Burak Çodur böyle bir etkinlik yapmanın mutluluğunu ifade etti.

AHMET FURKAN BAŞDEMİR ÖDÜL ALDI

Gecede, Yılın İnternet Programı Ödülü'ne sunucu ve koordinatör Ahmet Furkan Başdemir layık görüldü.

Ulusal Palandöken Ödülleri'nde Yılın İnternet Programı Ödülü'ne Ahmet Furkan Başdemir layık görüldü
Ulusal Palandöken Ödülleri'nde Yılın İnternet Programı Ödülü'ne Ahmet Furkan Başdemir layık görüldü
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Ulusal Palandöken Ödülleri'nde Yılın İnternet Programı Ödülü'ne Ahmet Furkan Başdemir layık görüldü - Haberler
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