Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışmasının ikincisi düzenlendi

İSTANBUL (İHA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması'na 81 ilden 7 bin 481 başvuru yapıldı. Yarışmanın nihai değerlendirme aşaması, sergi ve ödül töreni Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivleri'nde gerçekleştirildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması'na 81 ilden 7 bin 481 proje ile başvuru yapıldı. 55 öğretmen tarafından yapılan değerlendirme süreci sonunda 261 materyal tasarımı sergi ve nihai değerlendirmeye davet edildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can'ın da katılımı ile gerçekleşen sergide öğrenciler ve öğretmenler yenilikçi materyal tasarımlarının gösterimini yaptılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sergi açılışında kürsü konuşmasını gerçekleştiren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı "Öğretmenler Arası Materyal Geliştirme Yarışması aslında öğrencinin öğrenmesini merkeze alan mesleki gelişimi önceleyen çok önemli bir çalışmadır. Bu nedenle öğretmenimizin mesleki gelişimi noktasında birlikte üretebileceğimiz katkı sağlayacağımız en önemli alanlardan bir tanesi öğretmenlerimizin materyal kullanımıdır. Bu materyal kullanımını destekleyecek en önemli unsur da aslında bizzat öğretmenlerimizin materyal geliştirmeleridir. Çünkü burada öğretmenimizin bizzat sınıfındaki öğrencileri gözlemleyerek onların öğrenme deneyimlerinden yola çıkarak ürettikleri materyaller söz konusu. İnşallah biz de burada bizle bir araya gelen kıymetli meslektaşlarımızla beraber bu ürünleri öğretmen ve öğrencilerimizin kullanabileceği çok önemli araçlara dönüştürürüz. Buradan elde ettiğimiz araçları mutlaka dijital bir materyal halinde öğretmenlerimize sunmayı hedefliyoruz. Öğretmenler kurulunda, zümre toplantılarında mutlaka bu materyallerin gündeme gelmesine İstanbul odaklı olarak hep yön verdik, yön vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can ise "Öncelikle eğitimimizin kalitesini yükseltmek açısından kullanacağımız materyallerin çeşitlendirilmesi geliştirilmesi ve geçerli kılınması ve eğitime tatbik edilmesi çok önemli bir faaliyettir. Ülke ölçeğinde hizmet sunacak olan bir faaliyetin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş olmasından duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum Bu çalışmanın ülkemizin ufkunu açacak mecralara zemin hazırlamasını diliyorum. Sayın valimizin burada bulunan milli eğitim camiamıza selam ve başarı dileklerini iletiyorum. Burada bulunan, eser gönderen, jüride bulunan ve bu faaliyetin bu seviyeye gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Okulumda Bir Ses İki Hareket Projesi Halk Oyunların gösterisi gerçekleştirildi. Akabinde materyal tasarımlarının sergilenmesine geçildi ve öğretmen ve öğrenciler tasarımlarını sergi katılımcılarına tanıttılar. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri