Ulusal Modeller Seçildi...
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Ulusal Modeller Seçildi...

Ulusal Modeller Seçildi...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ulusal Model Yarışması büyük finali önceki akşam Gayrettepe Point Otel'de yapıldı. Yapımcı Semra Hülakü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen gecenin sunuculuğunu ünlü model Tuğba Özay ve Bülend Özveren yaparken, jüride Zerrin Özer, Aslı Turanlı, İzzet Öz, Bircan Bali ve Emsal Doğan gibi ünlü isimler yer aldı. Jüriler arasında yer alan ünlü sanatçı Zerrin Özer'in geceye yalın ayak katılması çok konuşuldu. Büyük finalde kadınlarda Almanya'dan Defne Şentürk erkekler de ise İstanbul'dan Mert Albayrak 1. olarak seçildiler. Genç popçu Ömer Topçu'da gecede sahne aldı.

Ulusal Model Yarışması'nın büyük finalinde jüri olan Zerrin Özer, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü sanatçı, "Şahaneyim sizleri çok özledim. Çok iyiyim sağlığıma çok dikkat ediyorum. Çok güzel bir ortam. Bir buçuk senedir evdeyim. Evden dışarı çıkmadım, tatil falanda yapmadım. Sadece çalıştım hayvanlarımla ilgilendim. Ablalarım bende kalıyor aile saadeti öyle" dedi. Güzellik anlayışını açıklayan Özer, "Çok farklı bir branş benim için yine görsellikte beğendiğim yani hakikaten hak eden bir insanı kendi şahsım adına oy vereceğim" dedi. Benim icin güzellik görsel çok önemli. Ama bence yüreğininde güzel olması çok daha önemli" dedi.

Ben Kendim yemem onlara yediririm

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hesabında 'Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir" paylaşımının hayvan severler tarafından eleştirilmesi sorulan Özer, "Ben ona kahroldum. O tamamen ile bir deyim. Ünlü bir yazarın sözü söylemi. Ben asla o köpeklere kurban olurum. Ben kendim yemem o köpeklere hayvanlarıma yediririm . Zerrin Özer'i bilen bilir" dedi.

Ulusal Modeller Seçildi...

Kaynak: Snob Magazin

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