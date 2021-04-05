Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'nde yeni nakledilen 22 Firavunun mumyası sergileniyor
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Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'nde yeni nakledilen 22 Firavunun mumyası sergileniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mısır'ın başkenti Kahire'ye getirilen nakledilen 22 firavunun mumyası Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'nde sergileniyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'ye getirilen nakledilen 22 firavunun mumyası Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'nde sergileniyor.

Mısır'ın kültürü ve tarihi sembolleri sergilendiği başkenti Kahire'ye geçtiğimiz günlerde 22 Firavunun mumyası getirilmişti. Firavunların mumyaları Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'ne sergilenmeye başladı. Sergilenen mumyalar arasında Kral Ramses II ve III, Kraliçe Hatshepsut, Kral Seti I ve III. Thutmose ve Thutmose IV gibi eski Mısır'ın hükümdarlar bulunuyor.

Müze yetkilileri, Cumartesi akşam saatlerinde ülkeye getirilen Firavun mumyalarını merak eden Mısırlıların ve yabancı turistler müzeyi 4-17 Nisan tarihleri arasında ziyaret edebilecekler.

Müze yetkilileri, Mısır'ın tarihi mirasının daha geniş kitleler tarafından görülebilmesi için bilet ücretlendirmesinde indirim yapıldı.

FİRAVUN'UN ALTIN GEÇİT TÖRENİ

18 kral ve 4 kraliçe dahil olmak üzere 22 Firavun mumyası, Firavun'un Altın Geçit Töreni ile Cumartesi günü akşam saatlerinde Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'nden Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'ne nakledilmişti. Mumyalar eski Mısır gelenekleri ve firavun tasarımlarıyla süslenmiş ve özel hava koşulları uygulanan araçlarla taşınmıştı. Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Khaled El Anany'ın açıklamasında "Bu tören benzersiz ve tekrarlanmayacak bir uluslararası tören" ifadesini kullanmıştı.

(İHA)

Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'nde yeni nakledilen 22 Firavunun mumyası sergileniyor
Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'nde yeni nakledilen 22 Firavunun mumyası sergileniyor
Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'nde yeni nakledilen 22 Firavunun mumyası sergileniyor
Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'nde yeni nakledilen 22 Firavunun mumyası sergileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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