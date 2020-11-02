Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması için başvurular başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "2'nci Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması Ödül Töreni'nde duyurusunu yaptığı 1'inci Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması için başvurular başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "2'nci Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması Ödül Töreni'nde duyurusunu yaptığı 1'inci Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması için başvurular başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) yapılan açıklamaya göre, "1'inci Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması" başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren okul ve kurumlarda lise düzeyinde öğrenim gören öğrenciler tarafından 31 Ocak 2021'e kadar yapılabilecek.

Bu yıl ilk kez lise öğrencilerine yönelik düzenlenecek "Patentle Türkiye-1'inci Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması" ile öğrencilerin teknolojik gelişiminin en önemli araçlarından biri olan patent konusunda farkındalıklarını artırmak, patent araştırması ve patent/faydalı model başvurusu yapma konularında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamak amaçlanıyor.

Öğrenciler yarışmaya TÜRKPATENT'in elektronik başvuru sistemi (EPATS) üzerinden (epats.turkpatent.gov.tr) online patent ve faydalı model başvurusu yaparak ücretsiz katılabilecek.

Yarışmaya bağımsız ya da grup halinde katılım olabileceği gibi öğretmenlerle birlikte de katılım sağlanabilecek. Fakat yapılacak başvurularda en az bir öğrencinin başvuru sahibi olarak eklenmesi gerekiyor.

Yarışma kapsamında alınan başvurular, TÜRKPATENT tarafından oluşturulacak jüri tarafından başvuru unsurlarının hazırlanışı, teknik çözüm getirilen problemin tanımlanması, teknik çözümün uygulanmasını sağlayacak yeterlilikte anlatımı, koruma kapsamının belirlenmesi, istemlerin yazımı, buluşun yenilik seviyesi, teknik etki, sanayiye uygulanabilirlik, ticarileşme potansiyeli kriterlerine göre değerlendirmeye tabi tutulacak. Yarışmada dereceye giren adaylardan birinciye 20 bin lira, ikinciye 15 bin lira, üçüncüye 10 bin lira, 4'üncü ve 5'inciye 5 bin lira verilecek. 6'ncılık ile 10'unculuk arasında dereceye girenler 4 bin lira, 11'inci ile 20'nci arasındakiler 3 bin lira, 21'inci ile 30'unculuk arasındakiler 2 bin lira para ödülü alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık