Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü

Atatürk'ün Samsun'a çıkmasının ardından Havza'ya hareketini temsil amacıyla düzenlenen "Ulusal Kurtuluş Mücadelesini Anma Yürüyüşü"nü sürdüren grup Kavak ilçesine vardı.

19 Mayıs Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri tarafından bu yıl 10.'su düzenlenen ve Samsun'da Tütün iskelesinden başlayan yürüyüşte, katılımcılar, yürüyüşün ikinci gününde Kavak ilçesine ulaştı.

İlçe girişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaşan gurup, bir süre burada mola vererek dinlendi.

19 Mayıs Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Faik Can Özen, burada yaptığı açıklamada, kurtuluş mücadelesi ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla başladıkları Ulusal Kurtuluş Mücadelesini Anma Yürüyüşü'nün bu yıl onuncusunu düzenlediklerini söyledi.

Katılımcılar daha sonra Havza ilçesine doğru yürüyüşe geçti.