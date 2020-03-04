04.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne destek amacıyla Sürdürülebilir Çevre Derneği (SÜÇEV), Konya Valiliği ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından Ulusal Kadın Çevre Çalıştayı düzenlendi.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, çalıştayın kadın ve çevre konusunda yapılan kıymetli çalışmalardan biri olduğunu söyledi.

Üretim ve tüketim basamaklarında kadının önemli bir rol model üstlendiğini belirten Martı, "Çevreyi kadından ayrı düşünmek mümkün değil. Bu çalıştaydaki amacımız da çevre temizliğinin kadınlarımız eliyle yaygınlaştırılmasıdır." dedi.

Çevrenin, insanlar için taşıdığı önemi vurgulayan Martı, şunları kaydetti:

"Çevre, insanın bugünü ve geleceği demektir. İnsanla çevre mutlak ilişki halindedir. Bu etkileşim insanı ayakta tutar. İnsana mutlu ve huzurlu bir hayat sunan da çevresidir. Çevreyle kendisi arasındaki bu yakın bağı görmeyen, çevreyi yok ederse kendini de yok edeceğini fark edemeyen insan neden bu hataya düşmüştür? Çünkü insan çevrenin manevi boyutunu unutmuştur. Çevre, en küçük karıncasından en büyük dağına, yıldızına ve güneşine varana kadar bir bütündür. Ayrıca çevre, yeryüzünde ve gökyüzünde hiçbir şeyin boşuna yaratılmadığını söyleyen bir Yaratıcının ürünüdür. Çevre bilinçle, farkındalıkla, gönüllülükle ve yürekle korunur. Elbette hukuki kurallar bu bağlamda çok önemlidir ancak tek başına yeterli değildir."

"Toprağın üreticiliğini, bereketini kadında görürüz"

Martı, kadının çevre konusunda önemli çalışmalar yapabileceğini dile getirerek, "Biz toprağa toprak ana, yurdumuza ana vatan deriz. Dolayısıyla toprağın üreticiliğini, bereketini kadında görürüz. Kadın hem nesiller dünyaya getirmesi hem de daimi üretkenlik içerisinde bulunması ile kıymetli ve kutsaldır. Kadın çevre ve israf konusunda ne kadar bilinçliyse aile de o kadar bilinçli ve dikkatli olur. Sadece kadın değil elbette, ailenin babasının da bu konuda bilinçli olması gerekir." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının "Sıfır Atık-Sıfır İsraf" sloganıyla çalıştığına işaret eden Martı, bu kapsamda yaklaşık 1 milyon kadına eğitim verildiğini aktardı.

Hazreti Muhammed'in, "Kötü huylu bir kul öldüğünde diğer kullar, şehirler, ağaçlar ve hayvanlar rahata erer." hadisini paylaşan Martı, "Bu bakışa ve ahlaka sahip nesiller yetiştirmeye, kadınların da bu konuya katkı sağlayacağına inandığım bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

SÜÇEV Başkanı Ahmet Ziya Gündüz ise sadece fiziki çevre koşullarıyla ilgilenen bir sivil toplum kuruluşu olmadıklarını, çevreyi bir bütün olarak gördüklerini anlattı.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın eşi Dr. Funda Toprak da projede kadınların önemine dikkati çekerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA