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Ulusal JuJitsu Federasyonu Başkanı Şevki Erdoğan, ziyaretlerde bulundu

Ulusal JuJitsu Federasyonu Başkanı Şevki Erdoğan, MHP Siirt İl Başkanı Fatih Cantürk ile kanaat önderi Fatih Sevgili'yi ziyaret etti.

Ulusal JuJitsu Federasyonu Başkanı Şevki Erdoğan, ziyaretlerde bulundu
29.07.2020 21:33 | Son Güncelleme: 29.07.2020 23:04

Ulusal JuJitsu Federasyonu Başkanı Şevki Erdoğan, MHP Siirt İl Başkanı Fatih Cantürk ile kanaat önderi Fatih Sevgili'yi ziyaret etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde temaslarını sürdüren Erdoğan, beraberinde Bölge Temsilcisi ve Gençlik Derneği Başkanı Mücahit Yılmaz ile MHP Siirt İl Başkanı Fatih Cantürk'ü ziyaret ederek bir süre görüştü.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Siirt'te vatanına, milletine ve bayrağına bağlı başarılı gençlerin yetişmesine yönelik çalışmaların yapıldığını, bu çalışmaları hem takip hem de taktir ettiklerini belirtti.

Erdoğan, bu anlamda Siirt'te bu hizmetleri gerçekleştirenlere teşekkür etmek amacıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Cantürk'de gençlerin milli ve manevi gelişimleri noktasındaki hizmetleri desteklediklerini aktararak, "Siirt 'de gençlerimizin her türlü gelişimi için elimizden geleni yapıyoruz ve bu konudaki çalışmaları destekliyoruz. Bu anlamda Ulusal JuJitsu Federasyonumuza her türlü desteği vermeye de devam edeceğiz." dedi.

Daha sonra kentin kanaat önderlerinden Fatih Sevgili'yi ziyaret eden Erdoğan, buradaki konuşmasında ise federasyon olarak kentte Siirtli gençlerin gelişimine yönelik bir takım faaliyetler başlattıklarını aktararak, "Burada yürüteceğimiz faaliyetler ile batıdaki gençliği Siirtli gençlerle kaynaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Sevgili de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, spor alanındaki hizmetlerin gençlerin birlik ve beraberliğine katkı sağlayacağını vurguladı.

Kaynak: AA

Manşet

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