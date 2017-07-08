Ulusal İstihdam Stratejisi Yayımlandı

Türkiye ekonomisinin yakın geçmişi ve bugünkü durumunun analiz edildiği Ulusal İstihdam Stratejisi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ulusal İstihdam Stratejisi Yayımlandı

Türkiye ekonomisinin yakın geçmişi ve bugünkü durumunun analiz edildiği Ulusal İstihdam Stratejisi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: Dunya.com