Ulusal İstihdam Stratejisi Yayımlandı

Türkiye ekonomisinin yakın geçmişi ve bugünkü durumunun analiz edildiği Ulusal İstihdam Stratejisi Resmi Gazete'de yayımlandı.
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