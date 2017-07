Ulusal İstihdam Stratejisi Yayımlandı (2)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2014-2023 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi ile bilişim, finans, inşaat, sağlık, tarım, tekstil ve hazır giyim ile turizm sektörlerinde 2023'e kadar istihdamın artırılması, kayıt dışı istihdamın ise azaltılması hedefleniyor.



Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan Ulusal İstihdam Stratejisi ile Türkiye'nin büyüme ve gelişme eğilimleri de dikkate alınarak, turizm, inşaat, finans, bilişim, sağlık, tarım, tekstil ve hazır giyim sektörlerine ilişkin istihdam stratejileri belirlendi.



Buna göre, bilişim sektöründe sektöre yönelik iş gücünün niteliği geliştirilecek, girişimcilik teşvik edilecek. Toplumsal ve kültürel alanda bilişim teknolojileri kullanma ve değişim sürecine uyum becerileri geliştirilerek sektördeki istihdam artırılacak. Sektör ile ilgili gerekli piyasa düzenlemeleri de yapılacak.



"Her yıl 10 bin bilişim uzmanı yetiştirilecek"



Hedefler çerçevesinde her yıl 10 bin bilişim uzmanı yetiştirilecek. Türkiye'de, OECD verilerine göre, 2014'te yüzde 1,08 olan toplam istihdam içindeki bilişim uzmanı oranı, 2019'da diğer ülke artış ortalamaları olan yüzde 0,31 oranında artırılacak. İŞKUR'un bilişim sektöründe verdiği hizmetlerden faydalananların sayısı da yükseltilecek.



Sektörde iş gücünün niteliği, sektörün güncel ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilecek, girişimciliğe yönelik teşvikler ile toplumsal ve kültürel alanda bilişim teknolojilerini kullanma ve değişim sürecine uyum becerileri artırılacak, bilişim sektörü piyasasının daha etkin çalışması sağlanacak.



"Engelli istihdamı 2019'a kadar yüzde 10 artırılacak"



Finans sektöründe ise 2013 yılı sonu itibarıyla nitelikli istihdam düzeyi 2023'e kadar yüzde 28; engelli istihdamı düzeyi de 2015 yılı sonuna göre, 2019'a kadar yüzde 10 oranında artırılacak.



İnşaat sektöründe, ulusal ve uluslararası rekabet gücü ile istihdam kapasitesini her vasıf düzeyinde yükselterek, değişen piyasa koşullarına hızlı uyum sağlayabilen, mesleki yeterlilik belgeli iş gücü istihdamını yaygınlaştırarak verimliliği yüksek, iş sağlığı ve güvenliği bilinci gelişmiş, kayıtlı iş gücünün sürdürülebilir istihdamının sağlanması amaçlanacak.



Sektördeki mevcut istihdam, 2013 yılı sonuna göre 2023 yılına kadar yüzde 160 oranında artırılacak. İnşaat sektöründe 2023 yılı sonuna kadar çalışanların yüzde 30'u mesleki yeterlilik sertifikasına sahip nitelikli iş gücü haline getirilecek. Sektörde kayıt dışı istihdam, 2013 yılı sonuna göre 2023 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltılacak.



Hekim sayısı artacak



Sağlık hizmetleri sektörünün, toplumun değişen ihtiyaçlarına hazır ve hızlı cevap verebilmesi için sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücünün tespit edilmesi, nitelik ve nicelik olarak artırılması da hedefleniyor.



Bu kapsamda sağlık sektöründe çalışan sayısı, 2013 yılı sonuna göre 2023 yılına kadar yüzde 100 artırılarak, sektördeki istihdamın toplam istihdama oranı OECD ortalamasına yaklaştırılacak. 2023 yılında bin kişiye düşen hekim sayısı 2,4'e, hemşire sayısı da 3,8 düzeyine çıkarılacak.



Tarım sektöründe hedefler



Türkiye'de kayıt dışılığın en yoğun yaşandığı sektör olan tarım sektörüyle ilgili de hedefler belirlendi. Sektördeki iş gücünün niteliği ve uyum yeteneği ile teşvikler yoluyla kırsalda katma değer ve istihdam imkanlarının artırılması, kayıtlı istihdamın geliştirilmesi, sektördeki dezavantajlı grupların çalışma ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve çocuk işçiliğinin önlenmesi amaçlanıyor.



Gerekli teknik ve yasal önlemler alınarak tarım sektöründe aile işleri dışında, ücret karşılığı gezici ve geçici tarım işlerinde çalışan çocuk işçiliği tamamıyla ortadan kaldırılacak. Tarım sektöründe kayıt dışı istihdam, 2012 yılında yüzde 83,6'dan 2023 yılında yüzde 50 seviyesine indirilecek.



Tekstil işçisine sertifika



Tekstil ve hazır giyim sektöründe ise mevcut istihdam imkanlarının geliştirilmesi, nitelikli iş gücü talebinin karşılanması ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi hedefleniyor. Kayıt dışılığı önlemeye yönelik teşvik edici politikalarla denetimler artırılarak, 2012 yılı sonuna göre 2023 yılına kadar kayıt dışı istihdam yüzde 50 oranında azaltılacak. Sektörde çalışan işçilerin yüzde 50'sinin 2023 yılına kadar sertifika sahibi olması sağlanacak.



Turizm sektöründe de esnek çalışma şartlarının uygulanabilirliğinin artırılması, nitelikli iş gücü talebinin karşılanması ve alternatif turizmin desteklenmesi yoluyla mevcut istihdam imkanları geliştirilecek. 2013 yılı sonuna göre 2023 yılına kadar turizm sektöründe istihdam yüzde 80 oranında artırılacak. 2023 yılına kadar 400 bin turizm çalışanı meslek içi eğitimden geçirilecek, 500 bin kişiye sektöre yönelik iş gücü yetiştirme eğitimi verilecek. Kayıt dışılık 2013 yılı sonuna göre 2023 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltılacak.



2023 yılı vizyonu ile hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi, üçer yıllık dönemleri kapsayan ve her yılın sonunda güncellenecek eylem planları aracılığıyla hayata geçirilecek.



Engellilik durumuna göre elektronik sınav sistemi geliştirilecek



2017-2019 Eylem Planları'na ilişkin tabloların da yer aldığı stratejide, eğitime erişimde kız çocukları, engelli çocuklar, coğrafi konum veya sosyoekonomik açıdan olumsuz koşullarda yaşayan çocuklara odaklanılarak, bu grupların eğitime erişimi ve devamının önündeki engeller kaldırılacak.



Teknoloji Kuluçka Merkezlerinin kurulmasına destek sağlanacak.



Alt işverenlik uygulaması, işçi hakları ile iş yeri koşulları dikkate alınacak şekilde gözden geçirilecek.



Kıdem tazminatı



Kıdem tazminatında yaşanan sorunların çözümü amacıyla bireysel hesaba dayalı kıdem tazminatı sistemine yönelik mevcut durum tespiti ve mevzuat çalışması yapılacak. Bu kapsamda gerek Üçlü Danışma Kurulunda, gerekse diğer sosyal diyalog mekanizmaları çerçevesinde mevzuat çalışmasının sonuçlandırılması sağlanacak.



Şiddet mağduru konukevinde kalan, eski hükümlü, kocası ölmüş veya boşanmış kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımları desteklenecek, mesleki eğitim kurslarına yönlendirilmeleri sağlanacak.



Engellilerin dezavantajlı konumları göz önünde bulundurularak, engellilik durumlarına göre elektronik sınav sistemi geliştirilecek.



Yerel düzeyde çocuk işçiliği ile mücadele birimleri kurulacak, çocuk işçiliği izleme sistemi oluşturulacak.



Yükseköğrenim mezunlarına ilişkin düzenli olarak istihdam izleme araştırmaları yapılacak ve bunların İŞKUR'a kayıt olmaları sağlanacak.



(Bitti)