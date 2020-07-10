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Ulusal Hububat Konseyi üyesi Soylu: Arpa ve buğdaydaki verim umut verici

ULUSAL Hububat Konseyi Araştırma Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, yurt genelinde arpa ve buğdaydaki verimin bu yıl umut verici olduğu söyledi.

Ulusal Hububat Konseyi üyesi Soylu: Arpa ve buğdaydaki verim umut verici
10.07.2020 09:45 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:49

ULUSAL Hububat Konseyi Araştırma Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, yurt genelinde arpa ve buğdaydaki verimin bu yıl umut verici olduğu söyledi. Konya Ovası'nda da hasadın verimli geçtiğini belirten Soylu, "Türkiye'de geçen yıl 19 milyon ton üretilen buğday rekoltesinin bu yıl 20,5 milyon tonlara, 7,6 milyon ton olan arpa üretiminin ise bu yıl 8,5 milyon tonlara yaklaşacağını tahmin ediyoruz" dedi.

'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen Konya Ovası'nda buğday ve arpa hasadı bu yıl çiftçiyi sevindiriyor. Ulusal Hububat Konseyi Araştırma Danışma Kurulu üyesi ve Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, buğday ve arpa hasadındaki verimin, beklenenin üzerinde olduğunu belirtti. Soylu, "Konya, 700 bin hektar civarında buğday, 400 bin hektara çıkan arpa ekim alanıyla Türkiye'nin en önemli arpa ve buğday üretim alanıdır. İçinde bulunduğumuz dönem harman dönemidir. Özellikle kıraç alanlarda hasat bitmek üzere. Sulu tarlalarımızda hasat yeni başladı. Hasat oldukça iyi gidiyor. Bölgede arpa hasadı erken başladı. Özellikle dolu riskinden dolayı çiftçimiz biraz tedirgindi. Ama 2 haftadır havaların yüksek sıcaklıkla gitmesi ürünlerin çabuk kurumasına neden oldu ve dolu riski de ortadan kalktı. Çiftçilerimiz harman sezonundan oldukça memnun sayılır. Özellikle verim değerleri umduğumuzdan çok daha iyi geliyor" diye konuştu. 

Prof. Dr. Soylu, geçen yıl 19 milyon ton buğday üretimi yapıldığını hatırlatarak, "Bu yıl bu rakamın İç Anadolu Bölgesi'nde, Trakya ve Marmara, Güneydoğu'dan gelen olumlu havalar, 20,5 milyon ton civarında bir buğday üretimimizin olacağını gösteriyor. Çiftçilerin arpaya olan ilgisi daha da arttı. Rekoltenin buğdaya göre daha da artacağını düşünüyoruz. Geçen yıl 7,6 milyon ton olan arpa üretimimizin bu yıl 8,5 milyon tonlara yaklaşacağını tahmin ediyoruz" dedi. 'DEKAR BAŞINA ALINAN VERİM YÜKSEK'Verim ve fiyattaki iyi gidişatın çiftçiler açısından gelecek adına umut verdiğini belirten Soylu, "Ülkemizin özellikle pandemi sürecinde gıdaya olan ihtiyacın arttığı dönemde ülke açısından çok daha önemli bir durum arz ediyor. Şu an fiyatlar da iyi gidiyor. Devletin açıkladığı taban fiyatın üzerinde seyretmeye başladı. Bu da üreticimizi sevindiriyor" diye konuştu.Buğday ve arpada dekar başına alınan verimin de yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Soylu, "Ortalamaya baktığımız zaman bu yıl verimin sulu ve kıraç olmak üzere dekar başına 350-400 kilogram arasında olacağını tahmin ediyorum. Arpada da verimler çok iyi. Kıraç alanlarda 350-400 kiloya kadar verim alan çiftçilerimiz var. Sulu tarımda 900 kiloya kadar dekar başına verimler söz konusu. Bu da oldukça ortalamaların üzerinde rakamlar. Bu, harman sezonunun bereketli geçeceğinin işaretidir" dedi.  


Kaynak: DHA

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