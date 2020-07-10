Ulusal Hububat Konseyi üyesi Prof. Dr. Soylu: Arpa ve buğdaydaki verim umut verici
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Ulusal Hububat Konseyi üyesi Prof. Dr. Soylu: Arpa ve buğdaydaki verim umut verici

Ulusal Hububat Konseyi üyesi Prof. Dr. Soylu: Arpa ve buğdaydaki verim umut vericiULUSAL Hububat Konseyi Araştırma Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, yurt genelinde arpa ve buğdaydaki verimin bu yıl umut verici olduğu söyledi.

10.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:24

Ulusal Hububat Konseyi üyesi Prof. Dr. Soylu: Arpa ve buğdaydaki verim umut verici

ULUSAL Hububat Konseyi Araştırma Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, yurt genelinde arpa ve buğdaydaki verimin bu yıl umut verici olduğu söyledi. Konya Ovası'nda da hasadın verimli geçtiğini ifade eden Soylu, "Türkiye'de geçen yıl 19 milyon ton üretilen buğday rekoltesinin bu yıl 20.5 milyon tonlara, 7.6 milyon ton olan arpa üretiminin ise bu yıl 8.5 milyon tonlara yaklaşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin 38 bin 873 kilometrekare yüz ölçümüyle en büyük kenti olan Konya'da, en fazla tahıl ürünü yetiştirildiği için 'tahıl ambarı' olarak bilinen Konya Ovası'nda buğday ve arpa hasadı bu yıl çiftçiyi sevindiriyor. Ulusal Hububat Konseyi Araştırma Danışma Kurulu üyesi ve Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, buğday ve arpa hasadındaki verimin beklenenin üzerinde olduğunu belirtti. Soylu, şunları söyledi:

"Konya 700 bin hektar civarında buğday, 400 bin hektara çıkan arpa ekim alanıyla Türkiye'nin en önemli arpa ve buğday üretim alanıdır. İçinde bulunduğumuz dönem harman dönemidir. Özellikle kıraç alanlarda hasat bitmek üzere. Sulu tarlalarımızda hasat yeni başladı. Hasat oldukça iyi gidiyor. Bölgede arpa hasadı erken başladı. Özellikle dolu riskinden dolayı çiftçimiz biraz tedirgindi. Ama iki haftadır havaların yüksek sıcaklıkla gitmesi ürünlerin çabuk kurumasına neden oldu ve dolu riski de ortadan kalktı. Çiftçilerimiz harman sezonundan oldukça memnun sayılır. Özellikle verim değerleri umduğumuzdan çok daha iyi geliyor."

Soylu geçen yıl 19 milyon ton buğday üretiminin yapıldığını hatırlatarak, " Bu yıl bu rakamın İç Anadolu Bölgesi'nde, Trakya ve Marmara, Güney Doğu'dan gelen olumlu havalar, 20.5 milyon ton civarında bir buğday üretimimizin olacağını gösteriyor. Çiftçilerin arpaya olan ilgili daha da arttı. Rekoltenin buğdaya göre daha da artacağını düşünüyoruz. Geçen yıl 7.6 milyon ton olan arpa üretimimizin bu yıl 8.5 milyon tonlara yaklaşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

VERİMİN VE FİYATLARIN İYİ OLMASI ÇİFTÇİYİ SEVİNDİRİYOR

Verimin ve fiyatların iyi olması çiftçiler açısından gelecek adına umut verdiğini belirten Soylu, "Ülkemizin özellikle bu pandemi sürecinde gıdaya olan önemin, ihtiyacın arttığı bir dönemde ülke açısından çok daha önemli bir durum arz ediyor. Şu an da fiyatlarda iyi gidiyor. Devletin açıkladığı taban fiyatın üzerinde seyretmeye başladı. Bu da üreticimizi sevindiriyor." diye konuştu.

DEKAR BAŞINA ALINAN VERİM YÜKSEK

Buğday ve arpada dekar başına alınan veriminde yüksek olduğunu belirten Soylu, " Ortalamaya baktığımız zaman bu yıl verimin sulu ve kıraç olmak üzere dekar başına 350-400 kilogram arasında olacağını tahmin ediyorum. Arpada da verimler çok iyi. Kıraç alanlarda 350-400 kiloya kadar verim alan çiftçilerimiz var. Sulu tarımda 900 kiloya kadar dekar başına verimler söz konusu. Buda oldukça ortalamaların üzerinde rakamlar. Bölgemizin bu yıl harman sezonu bereketli geçeceğinin işaretidir" dedi.

Ulusal Hububat Konseyi üyesi Prof. Dr. Soylu: Arpa ve buğdaydaki verim umut verici

Kaynak: DHA

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