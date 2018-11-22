Ulusal Hikmet Akımı Lideri Hekim - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi Görüşmesi

- (ITC) Başkanı Erşet Salihi'nin el-Hekim'i karşılaması

Görüşme yapılması

(ITC) Başkanı Erşet Salihi'nin el-Hekim'i uğurlaması

Editöre Not: Görüşme kısmı sessizdir. Irak'ta Ulusal Hikmet Akımı Lideri ve meclisteki Reform ve Bina Koalisyonu Başkanı Ammar el-Hekim, Irak Türkmen Cephesi Bağdat bürosunu ziyaret ederek Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi ile görüştü.