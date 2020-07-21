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Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Arslantürk'ten fındık rekoltesi değerlendirmesi Açıklaması

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, açıklanan tahmini fındık rekoltesine ilişkin, "Hava şartlarının elverişli gitmesi, 2019 ürünü fındığın iyi fiyat bulması ve pandemi sürecinin de etkisiyle üreticinin bahçelerinde daha fazla çalışması rekoltenin artmasına katkı yapmıştır.

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Arslantürk'ten fındık rekoltesi değerlendirmesi Açıklaması
21.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:57

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, açıklanan tahmini fındık rekoltesine ilişkin, "Hava şartlarının elverişli gitmesi, 2019 ürünü fındığın iyi fiyat bulması ve pandemi sürecinin de etkisiyle üreticinin bahçelerinde daha fazla çalışması rekoltenin artmasına katkı yapmıştır." ifadesini kullandı.

Arslantürk, yazılı açıklamasında, fındıkta rekolte tespitinin, Tarım ve Orman Bakanlığı organizasyonunda fındık üretilen illerde oluşturulan ve sektörle ilgili 17 kuruluş temsilcisinin yer aldığı komisyon heyeti tarafından yapıldığını anımsattı.

Bu heyette ziraat odaları, FİSKOBİRLİK, tarım ve orman müdürlükleri, borsalar gibi fındıkla ilgili tüm kuruluşların yer aldığını belirten Arslantürk, "Bahçelerde incelemeler yapılarak gerçekleştirilen rekolte tespiti sonrası tutulan tutanaklara da herkes imza atmıştır. Kimse, 'Burada yanlış tespit yapıldı.' dahi dememiş ve tek kişi bir şerh koymamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Arslantürk, buna rağmen bazı çevreler ve özellikle her komisyonda temsilcileri bulunan ziraat odalarının bir kısmından, tespit edilen 665 bin tonluk rekolteye "fazla" denilerek tepki gösterilmesine anlam veremediklerini aktardı.

Geçmişe bakıldığında bugüne kadar Tarım ve Orman Bakanlığı organizasyonundaki komisyonun açıkladığı rekoltelerin hep düşük diye eleştirildiğini savunan Arslantürk, "Bu noktada nereden gelirse gelsin, Sayın Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye yapılan eleştirileri haksız buluyoruz." ifadesini kullandı.

Arslantürk, rekolte konusunda resmi olarak Tarım ve Orman Bakanlığının oluşturduğu komisyonların tespit yapmasına rağmen diğer kuruluşların da kendilerine göre bahçelerdeki fındıkla ilgili belirlemelerde bulunduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bahçelerde çotanaklardan önce yapılan ve sağlıklı olmayan ilk tespitlerde rekolte daha düşük tahmin edilmiştir. Ancak hava şartlarının elverişli gitmesi, 2019 ürünü fındığın iyi fiyat bulması ve pandemi sürecinin de etkisiyle üreticinin bahçelerinde daha fazla çalışması rekoltenin artmasına katkı yapmıştır. Bunun sonucunda Bakanlığın açıkladığı rekoltenin de üzerinde bir üretim olursa kimse şaşırmasın."

Fındık gibi Türkiye'nin en önemli tarımsal ihraç ürünü söz konusu olduğunda her kesimin, üretimden tüketime kadar sürdürülebilir ve kalıcı bir politika izlemesi gerektiğini ifade eden Arslantürk, şunları kaydetti:

"Hepimizin öncelikle amacı fındık üreticimizin emeğinin karşılığını almasıdır. Bunun için de sürdürülebilir tarım ve ticaretin istikrarlı bir fiyat politikası ile yapılmasıdır. Arzumuz devletin serbest piyasa sistemini de kenara koymadan en az 10 yıllık bir politika oluşturması ve bunu da kamuoyu ile paylaşmasıdır."

Kaynak: AA

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