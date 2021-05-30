Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Arslantürk: "Üreticinin yüzünün güldüğü bir sezon bizi bekliyor"
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Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Arslantürk: "Üreticinin yüzünün güldüğü bir sezon bizi bekliyor"

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Arslantürk: 'Üreticinin yüzünün güldüğü bir sezon bizi bekliyor'
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Ekonomi

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, bu yıl fındıkta rekoltenin 800 bin ton civarında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, bu yıl fındıkta rekoltenin 800 bin ton civarında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Arslantürk, AA muhabirine, çeşitli kurumların bu yılki rekolte tahminlerini açıklamaya başladıklarını belirterek, "Fındıkta bizim makul gördüğümüz rekolte 800 bin ton civarında, bir miktar altında ya da üstünde olabilir diye düşünüyoruz." dedi.

Temmuz ayında yapılacak sayımların doğruyu göstereceğine dikkati çeken Arslantürk, "Şu anda fındıkla, rekolteyle ilgili olumsuz bir durum söz konusu değil. Ne kadar çok fındık üretirsek o kadar çok fındık satarız. Endişe edilecek bir durum da yok, rekoltenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Arslantürk, Giresun ve Ordu bölgesinde 18 Şubat ile mart sonuna kadar soğuk havanın etkili olduğunu anımsatarak, "Bu durumun bir olumsuz etkisi oldu. Yaptığımız araştırmalarda bu bölgede 70 bin ton civarında ürün kaybı söz konusu. O da olmasaydı çok daha iyi bir rekolte olacaktı. Yine de pazarlayabileceğimiz 800 bin tonluk rekolte, ülkemizin bu yıl elde edeceği geliri daha da artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım fiyatına ilişkin açıklamayı bayram öncesinde yapacağını düşündüklerini dile getiren Arslantürk, "Fiyatın da 25 lira seviyelerinde olacağını öngörüyoruz. Piyasa da o fiyata yakın bir fiyatta çalışacaktır. Üreticinin yüzünün güldüğü bir sezon bizi bekliyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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