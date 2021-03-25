Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Arslantürk, üreticileri kozalak akarıyla mücadele konusunda uyardı Açıklaması
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Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Arslantürk, üreticileri kozalak akarıyla mücadele konusunda uyardı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Ekonomi
Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Arslantürk, üreticileri kozalak akarıyla mücadele konusunda uyardı Açıklaması

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, fındık bahçelerinde zarara yol açan kozalak akarıyla mücadele konusunda üreticileri uyardı.

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, fındık bahçelerinde zarara yol açan kozalak akarıyla mücadele konusunda üreticileri uyardı.

Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, fındık zararlıları arasında yer alan ve uç kurumalarıyla üründe azalmaya sebep olan kozalak akarının bahçelerde bu yıl çok daha fazla görüldüğünü belirtti.

Kozalak akarının çoğunlukla dallarda olduğunu belirlediklerini kaydeden Arslantürk, "Yaprakların döküldüğü kasım-aralık aylarından itibaren yapılması gereken mücadelenin ihmal edildiğini görüyoruz. Bunun için nisan ayı sonuna kadar da elle toplama ve ilaçlı mücadele şekliyle yapılabilecek mücadeleye hız kazandırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslantürk, fındıkta, çeşidine göre yüzde 30 ile yüzde 70 arasında verim kaybına yol açabilecek bu zararlıyla mücadele için üreticilerin bahçelerine girerek elle toplama yapabileceklerini, ayrıca kükürt kullanarak zirai mücadelede bulunabileceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ticaret Borsası olarak zararlıyla mücadeleye önderlik yapmak için mekanik dediğimiz elle toplama işlemini teşvik amacıyla sektörle ilgili kurum ve kuruluşlardan sağlayacağımız maddi destekle toplanacak kokarca zararlısını bir ücret karşılığında satın alarak imha etmeyi planladık. Devlet geçmişte bu uygulamayı yapmıştı. Ayrıca Trabzon'da her ilçede bir bahçeyi, kozalak akarından temizleyerek hasattaki farklılığı belli olsun diye örnek olarak seçeceğiz. Üreticileri mücadele konusunda uyarmak ve bilinçlendirmek için Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ve ziraat odaları ile iş birliği yaparak afişler asıp broşürler dağıtacağız."

Arslantürk, üreticilerin, zararlıyla bilinçli mücadele için Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile ziraat odalarından destek alabileceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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