Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Dünya çocukları birlikte şarkı söyledi Maltepe Üniversitesi çatısı altında yer alan Çocuk Üniversitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılında anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi.

Maltepe Üniversitesi çatısı altında yer alan Çocuk Üniversitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılında anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan dünyanın dört bir yanından 21 çocuk, 'Bir Dünya Bırakın' isimli şarkıyı ezberleyip, birlikte seslendirdi.

Küresel çapta etkili olan koronavirüs salgını sürecinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyanın tüm çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı unutulmadı. Maltepe Üniversitesi bünyesinde üstün yetenekli çocuklara akademik eğitim veren Çocuk Üniversitesi, Kore'den Almanya'ya, İran'dan Avusturalya'ya dünyanın dört bir yanından çocukları bir şarkı etrafında topladı. Proje için 17 farklı ülkeden 21 çocuk, evlerinde kameranın karşısına geçti ve 'Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara' isimli 23 Nisan Bayramı'nın simgeleşmiş şarkısını seslendirdi.

Hayatlarında ilk kez bir Türkçe şarkı ezberleyen ve kamera karşısına geçen miniklerin performansları hem gülümsetti, hem de duygulandırdı. En güzel elbiselerini giyip, evlerinin en sevdiği köşelerinde şarkı söyleyen çocuklar arasında, Bosna Hersek'ten Dalila gibi kedisini kucağına alıp tempo tutan da oldu, Almanya'dan Reil gibi oyuncakları arasından şarkı söyleyen de Çocuklar arasında özellikle kardeşlerin performansları projeye renk kattı. Avusturalya'dan Henry ve Arly, Çin'den William ve Mia, Çad'dan Fatime ve Hattie ile Kore'den Hana ve Sun, şarkıyı söylerken dilleri yeterince dönmemesine rağmen neşeleri ve gayretleriyle dikkat çekti.

23 Nisan için çocukların seslendirdiği 'Bir Dünya Bırakın' şarkısının tarihi 1979 yılına dayanıyor. Şiir Adnan Çakmakçıoğlu'ya, beste ise Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Sahil Aydoğan'a ait. Şarkı, 1979 Dünya Çocuk Yılı nedeniyle UNICEF tarafından Cenevre'de düzenlenen Uluslararası Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nda 47 ülke arasından birinci seçilmişti. Maltepe Çocuk Üniversitesi projesinde yer alan çocuklara bu kez Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Avşar enstrümanıyla eşlik etti.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, kovid-19 salgını nedeniyle evlere kapanan çocukların en çok bu günlerde daha güzel bir dünyayı hak ettiklerini söyleyerek, "Seçtiğimiz şarkı ve birbirinden habersiz bir araya gelen çocuklar bize çok değerli mesajlar veriyor. Gülümseyen yüzleriyle bize, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda ele el vermeyi, düşlerini, hayallerini anlatıyorlar. Bir şarkıyla umudumuzu tazeliyorlar. Çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakacağız. 23 Nisan dünyanın tüm çocuklarına kutlu olsun." dedi.

PROJEYE KATKIDA BULUNAN ÇOCUKLARIN İSİMLERİ VE ÜLKELERİ ŞÖYLE:

İngiltere- Amelia Yarnell, Özbekistan- Mümtazbegim Rimbayeva, İtalya- Vittoria Longo, Azerbaycan- Zehra Rzayeva, Almanya- Levin Reil, Ukrayna- Elmira Dimitrashches, İran- Arshiya Iranizad, Kazakistan- İlber Nar, Bosna Hersek- Dalila Lindov, Suriye- Rama Haji Hasan, Avustralya- Henry ve Arly Atayman, Çin Halk Cumhuriyeti- William ve Mia Zhang, Çad- Fatime and Hattie Adoum, Kore- Hana ve Sun Li, Fransa- Jean Zignani, Rusya- Daniel Evseec ve Türkiye- Ali Mazhar Matur.

(İHA)

Kaynak: İHA