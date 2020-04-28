Ulusal Egemenliğin 100. yılına özel online satranç turnuvası Beşiktaş Belediyesi, Ulusal Egemenliğin 100. Yılına özel online satranç turnuvası düzenliyor.

Beşiktaş Belediyesi, Ulusal Egemenliğin 100. Yılına özel online satranç turnuvası düzenliyor. Başkan Rıza Akpolat'ın duyurduğu turnuvaya Beşiktaş ilçesinde ikamet eden her yaştan vatandaş ücretsiz olarak katılabilecek.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle pek çok ülkede aralarında spor müsabakalarının da bulunduğu toplu etkinlikler sosyal izolasyon ve sosyal mesafe kuralları nedeniyle ertelendi. Vatandaşların evde kalmak zorunda olduğu bugünlerde de belediyeler online hizmetlere ağırlık vermeye başladı. Beşiktaş Belediyesi de tıbbi danışmanlık hizmeti başta olmak üzere pek çok çalışmayı online platforma taşıyarak vatandaşlara dijital hizmetler sunmaya başladı. 23 Nisan'da YouTube yayınları ve online geçit törenleriyle çocuklara dijital ortamda bayram coşkusunu yaşatan Beşiktaş Belediyesi, Ulusal Egemenliğin 100. yılı kapsamında online satranç turnuvası düzenliyor. Her yaştan Beşiktaşlı vatandaşın evinden katılabileceği Beşiktaş 100. Yıl Online Satranç Turnuvası 9 Mayıs'ta başlayacak. Mayıs ayı boyunca devam edecek olan müsabakalar sonrası dereceye girenlere sürpriz ödüller verilecek. Katılımın ücretsiz olduğu, yaş sınırının olmadığı bu özel turnuvada, katılımcıların Beşiktaş ilçe sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekiyor. Başvurular besiktas.bel.tr üzerinden bugün itibariyle başladı.

"MÜSABAKALAR MAYIS AYI BOYUNCA SÜRECEK"

Online Satranç Turnuvası'nı sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunarak duyuran Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da "Ulusal egemenliğimizin 100'üncü yılında, Beşiktaş 100. Yıl Online Satranç Turnuvamız başlıyor. Her yaştan komşularımızın katılabileceği turnuvaya 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında http://besiktas.bel.tr üzerinden başvurabilirsiniz. Müsabakalar Mayıs ayı boyunca sürecek" dedi.

Kaynak: DHA