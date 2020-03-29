"Ulusal Çocuk Besteciler Yarışması"na başvurular uzatıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek "Ulusal Çocuk Besteciler Yarışması"nın son başvuru tarihi 5 Nisan'a uzatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek "Ulusal Çocuk Besteciler Yarışması"nın son başvuru tarihi 5 Nisan'a uzatıldı.

Müzikle ilgilenen çocukların yaratıcılığını geliştirmek ve beste yapmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya, Türkiye'nin her yerinden çocuklar katılabiliyor.

Yarışmada 2005-2013 yılları arasında doğan çocuklar için, 7-9 yaş, 10-12 yaş ve 13-15 yaş olmak üzere 3 farklı yaş kategorisi yer alacak.

Başvuruların alımı "www.cocukbesteciyarısması.com" adresinden devam ediyor.

Keman virtüözü Cihat Aşkın, besteci Turgay Erdener, çellist Ozan Evrim Tunca, kemençe sanatçısı Derya Türkan, piyanist ve orkestra Şefi İbrahim Yazıcı ve besteci Çiğdem Erden'in jüri üyesi olarak bulunduğu yarışmanın sonuçları, 23 Nisan'da online olarak düzenlenecek ödül töreni ile açıklanacak.

Kaynak: AA